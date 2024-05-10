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Підвищення акцизів на деякі алкогольні напої та пальне схвалив уряд - Мельничук

Підвищення акцизів на деякі алкогольні напої та пальне схвалив уряд - Мельничук

Київ • УНН

 • 23305 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо приведення українського акцизного законодавства у відповідність до норм ЄС, включаючи визначення поняття "проміжні продукти", підвищення ставок акцизного податку на такі продукти та паливо до мінімального рівня ЄС до 2028 року, а також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна на сигарети".

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про зміни до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку, пропонуючи підвищення акцизів на деякі алкогольні напої та пальне, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Законопроєктом передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для "проміжних продуктів" (до рівня діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані).

При цьому ним пропонується визначити термін "проміжні продукти" як вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Окрім того, передбачено встановлення нових розмірів ставок акцизного податку на пальне, ураховуючи їх мінімальний рівень, відповідно до законодавства ЄС, які набиратимуть чинності з 01.01.2028.

Так, пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

  • на бензини 359 євро за 1000 л, 
  • на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л, 
  • на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Водночас, передбачено графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 (включно) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 01.01.2028, та розмірами ставок акцизного податку, передбаченими чинним законодавством.

Передбачено також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет". 

Додамо

У Мінфіні у березні уже повідомляли про затвердження урядом законопроєкту про підвищення акцизів, однак тоді вказувалися інші цифри щодо автогазу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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