Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук
Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара
путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету
рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
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Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук
Кабинет министров одобрил законопроект по приведению украинского акцизного законодательства в соответствие с нормами ЕС, включая определение понятия "промежуточные продукты", повышение ставок акцизного налога на такие продукты и топливо до минимального уровня ЕС до 2028 года, а также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена на сигареты".
Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара
Компания Grain Invest Ukraine отвергла обвинения в адрес своего бенефициара Важи Джаши, уточнив, что он является гражданином США и не имеет бизнеса в россии, и заявив, что обвинения являются попыткой отвлечь внимание от хищения средств американских инвесторов украинскими "бизнесменами".
путин будет идти к полному разрушению и оккупации Украины, а потом российские ракеты будут лететь в Европу - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Украине не помочь, путин перейдет к полному уничтожению и оккупации нашей страны, после чего российские ракеты нацелятся на соседние страны.
В направлении Красногоровки за одни сутки произошло 15 вражеских штурмов - Волошин
За минувшие сутки в Красногоровке было отражено 15 вражеских штурмов, 181 обстрел украинских позиций, 2 наступательные и 3 контратаки, во время которых украинские военные уничтожили около 20 российских военнослужащих, уничтожили склад боеприпасов, повредили бронетехнику и ранили 30 вражеских военнослужащих.
Украина начала переговоры с Бельгией по соглашению по безопасности
Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с поручением президента Зеленского и его недавнего разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк
Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.
Тейлор Свифт провела первое шоу европейской части тура: удивляла поклонников новым нарядом и изменениями в сет-листе
Тейлор Свифт вернулась в рамках своего тура Eras Tour в Париже, представив новый наряд и отредактированный сет-лист с шестью новыми треками из своего альбома "The Tortured Poets Department" во время 3-часового энергичного шоу.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету
Вражескую ракету успешно перехватили силы противовоздушной обороны над Днепровским районом.
рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры
На острове Нестрига продолжаются интенсивные бои, только за минувшие сутки противник понес 115 потерь, половина из которых - безвозвратные, сообщает спикер Сил обороны Юга.
Правительство выделит Госспецслужбе транспорта более 500 млн гривен на помощь семьям погибших военных
Кабинет Министров выделит 513,3 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Государственной специальной службы транспорта.