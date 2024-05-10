Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук

Кабинет министров одобрил проект закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога, предлагая повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Законопроектом предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для "промежуточных продуктов" (до уровня действующей ставки на вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные).

При этом им предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Кроме того, предусмотрено установление новых размеров ставок акцизного налога на горючее, учитывая их минимальный уровень, в соответствии с законодательством ЕС, которые будут вступать в силу с 01.01.2028.

Так, предлагается установить следующие ставки акцизного налога:

на бензины 359 евро за 1000 л,

359 евро за 1000 л, на газойле ( дизельное топливо ) - 330 евро за 1000 л,

) - 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ - 277 евро за 1000 литров.

В то же время, предусмотрен график ежегодного увеличения таких ставок с 01.07.2024 по 31.12.2027 (включительно), учитывая общую разницу между размерами ставок, предусмотренных по состоянию на 01.01.2028, и размерами ставок акцизного налога, предусмотренными действующим законодательством.

Предусмотрено также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет".

Добавим

В Минфине в марте уже сообщали об утверждении правительством законопроекта о повышении акцизов, однако тогда указывались другие цифры по автогазу.