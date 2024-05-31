Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  29755 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  107239 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  133783 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  129280 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  178320 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112114 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  166642 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89843 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  93025 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116264 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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30 мая 2024, 06:38  •  170179 просмотра

Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

Решение о постепенном повышении акцизов на сигареты до минимального уровня в ЕС до 2028 года прошло профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу.

Экономика •   •  9659 просмотра
Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" противник провел 103 боевых столкновения, совершил более 3600 обстрелов. Интенсивные бои продолжаются в районе времен оврага, где противник активно использует бронетехнику для штурма украинских позиций.

Война •   •  9126 просмотра
12 Кабов за минувшие сутки: Волошин рассказал об особенностях атак врага на времен овраг

Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

Зеленский говорит, что мирное соглашение с россией было бы" ловушкой", поскольку путин нарушит любое соглашение и использует любую паузу в боевых действиях, чтобы" укрепить мышцы", прежде чем нанести новый удар.

Война •   •  10591 просмотра
Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодняшний день из российского плена освобождены 3210 украинцев.

Война •   •  10961 просмотра
На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка

Потери России с начала войны в Украине в феврале 2022 года, вероятно, достигли 500 000 убитых и раненых, при этом в мае потери в среднем превышали 1200 человек в день, что является самым высоким показателем с начала вторжения.

Война •   •  10811 просмотра
Средние потери рф в мае составили более 1,2 тыс. солдат, что является самым высоким показателем с начала войны - британская разведка

Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в Британии

Зеленский комментируя предстоящие досрочные выборы в Великой Британии заявил, что Украина будет работать с премьер-министром, который будет избран народом Британии.

политика •   •  10150 просмотра
Зеленский прокомментировал предстоящие выборы в Британии

В Киеве проходит фестиваль «Книжный Арсенал»: фото

В Киеве стартовал XII Международный фестиваль "Книжный арсенал", в котором принимают участие более 100 издательств. В рамках мероприятия запланировано около 160 литературных, дискуссионных и художественных мероприятий.

Культура •   •  11511 просмотра
В Киеве проходит фестиваль «Книжный Арсенал»: фото

Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters

Зеленский посетит Азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в эти выходные, чтобы обсудить помощь в обеспечении безопасности Украины.

Война •   •  12235 просмотра
Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters

Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что украинские войска стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и не дают россиянам возможностей закрепиться в Волчанске.

Война •   •  11294 просмотра
Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин

Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Украина провела обмен пленных с рф, в результате чего 75 украинцев вернулись домой, что подтвердил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  12685 просмотра
Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев