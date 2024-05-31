Повышение акцизов на сигареты одобрил парламентский комитет

Решение о постепенном повышении акцизов на сигареты до минимального уровня в ЕС до 2028 года прошло профильный парламентский комитет, Верховной Раде рекомендовано принять соответствующий законопроект за основу, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

"Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять за основу правительственный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (реестр. № 11090 от 18.03.2024)", - написал Мальничук в Telegram.

Законопроектом предлагается:

установить с 01.01.2028 новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия учитывая минимальный уровень, определенный директивой Совета ЕС, с одновременным уменьшением акцизной нагрузки на табачосодержащие изделия для электрического нагрева. Наряду с этим, предусмотреть постепенное, начиная с 01.07.2024 по 31.12.2027, ежегодное повышение ставок акцизного налога для приведения их к указанному минимальному уровню;

определить денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро;

предусмотреть особенности порядка исчисления акцизного налога с табачных изделий по ставкам, выраженным в иностранной валюте;

установить послабления на период военного положения ограничения по мерам накопления объемов табачных изделий на складах перед повышением ставок акцизного налога (антифорстолинг) путем увеличения установленного размера среднемесячного объема реализации на таможенной территории Украины табачных изделий со 115 до 120 процентов.

Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук