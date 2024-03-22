Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  75568 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128326 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134473 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192562 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125852 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137683 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130019 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142713 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

Бывший директор Луцкого комбината хлебопродуктов № 2 и бывший руководитель элеватора, признанные виновными в растрате 26 тыс. тонн зерна стоимостью 56 млн грн, принадлежавших ПАО "Аграрный фонд", приговорены к 10 и 7,5 годам лишения свободы соответственно.

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Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.

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российские силовики в Крыму задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

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56-летнему уроженцу Донецкой области грозит до 10 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками путем добровольного принятия руководящей должности в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории.

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В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.

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Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ