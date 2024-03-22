Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин

Правительство одобрило постепенное приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС, коснется горючего и алкогольных напитков в части, касающейся определения термина "промежуточные продукты" - вина и другие сброженные напитки, сообщили в Минфине в пятницу, пишет УНН.

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"Сегодня, 22 марта, правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога", - говорится в сообщении.

Как указали в Минфине, пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения национального законодательства к законодательству ЕС на фоне получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в блоке.

Проектом закона, как указано, предложено внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью:

- приведение в соответствие с нормами Директивы Совета ЕС № 92/83/ЕЭС классификации алкогольных напитков в части, касающейся определения термина "промежуточные продукты" - вина и другие сброженные напитки, которые отнесены к кодам 2204, 2205, 2206 согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности;

- увеличение размера ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;

- приведение размеров ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС, постепенно, в течение 4 лет.

Внедрение положений законопроекта, как ожидают в Минфине, "позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года":

от операций по реализации горючего - на 1,6 млрд грн в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд грн от акцизного налога и 292 млн грн от налога на добавленную стоимость;

от операций по реализации промежуточных продуктов - на 4,5 млн грн в месяц от акцизного налога (расчет сделан с учетом объемов реализации, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2024 год).

"Это важно для поддержания безопасности страны, ведь все собственные поступления направляются на сектор безопасности и обороны", - отметили в Минфине.

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