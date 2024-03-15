Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении акцизов на сигареты

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия, которым предусматривается постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет.

Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия - написал Мельничук.

По его словам, законопроектом предусмотрено постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06. 2011 относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева; определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога; уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного применения норм права.

Дополнение

Ранее сообщалось, что правительство планирует утвердить законопроект, который предусматривает увеличение акцизного налога на табачные изделия.