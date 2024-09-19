Без эмоций и политического подтекста: Пышный об обсуждении повторного налогообложения банков

Обсуждение вопроса повторного налогообложения банков должно проходить без эмоций и политического подтекста, с акцентом на эффективности и рисках. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

«Любое решение должно оцениваться с точки зрения его эффективности. Я бы очень хотел и рассчитывал, чтобы мы «убрали» обсуждение вопроса повторного налогообложения банков, по этой «премиальной ставке» дополнительной в 50%», - сказал Пышный.

По его словам, НБУ «убрал эмоции» и надеется, что банки сделают решающий вклад финансирования дефицита, без применения эмиссионных источников в этом году.

«Когда мы говорим о дополнительном налогообложении здесь следует учесть, что в прошлом году ставка 50% налога на прибыль, в этом году ретроактивная ставка снова 50% налога на прибыль. Складывается такое впечатление, что 100% прибыли, полученной фактически за 12 месяцев подлежат налогообложению. Поэтому мы хотели бы этой дискуссии именно на предмет эффективности и рисков, без дополнительных эмоций и политического подтекста», - сказал Пышный.

Напомним

Ранее министерство финансов Украины и Национальный банк Украины выступили против повышения налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50%, предусмотренного доработанным правительственным законопроектом о повышении налогов.

А уже во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем, где речь шла в том числе и о дополнительном налогообложении банков на 50%.