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Без эмоций и политического подтекста: Пышный об обсуждении повторного налогообложения банков

Без эмоций и политического подтекста: Пышный об обсуждении повторного налогообложения банков

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:20  •  4993 просмотра

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Андрей Пышный призвал оценивать повторное налогообложение банков с точки зрения эффективности и рисков. НБУ надеется, что банки сделают решающий вклад в финансирование дефицита без эмиссионных источников.

Обсуждение вопроса повторного налогообложения банков должно проходить без эмоций и политического подтекста, с акцентом на эффективности и рисках. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

«Любое решение должно оцениваться с точки зрения его эффективности. Я бы очень хотел и рассчитывал, чтобы мы «убрали» обсуждение вопроса повторного налогообложения банков, по этой «премиальной ставке» дополнительной в 50%», -  сказал Пышный.

По его словам, НБУ «убрал эмоции» и надеется, что банки сделают решающий вклад финансирования дефицита, без применения эмиссионных источников в этом году.

«Когда мы говорим о дополнительном налогообложении здесь следует учесть, что в прошлом году ставка 50% налога на прибыль, в этом году ретроактивная ставка снова 50% налога на прибыль. Складывается такое впечатление, что 100% прибыли, полученной фактически за 12 месяцев подлежат налогообложению. Поэтому мы хотели бы этой дискуссии именно на предмет эффективности и рисков, без дополнительных эмоций и политического подтекста», - сказал Пышный.

Напомним 

Ранее министерство финансов Украины и Национальный банк Украины выступили против повышения налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50%, предусмотренного доработанным правительственным законопроектом о повышении налогов. 

А уже во вторник, 17 сентября, Верховная Рада Украины 241 голосом «За» поддержала в первом чтении законопроект №11416д об увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем, где речь шла в том числе и о дополнительном налогообложении банков на 50%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина