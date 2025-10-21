Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі

$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 698 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7778 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13010 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13343 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14907 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14983 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14210 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27761 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20299 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17166 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
62%
750мм
Популярнi новини
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18754 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27750 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36270 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93454 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20520 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21662 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 77993 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72673 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92547 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році. Це рішення, яке діятиме до першого кварталу 2027 року, має на меті стабільне наповнення держбюджету.

Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі

Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт (№14097) щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, що вчергове підвищує податки для банків, повідомили у ВР у вівторок, пише УНН.

Деталі

Документ, як повідомляється, передбачає, що у 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою - 50%, без можливості зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

Як зазначив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, це "вже втретє парламент приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік":

  • податок збільшується з 25% до 50%;
    • оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно;
      • ставка нараховується раз в квартал.

        Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться13.02.25, 22:55 • 102073 перегляди

        "І нагадую, що це підвищення податків буде фінансувати популізм і піар. Це 15-23 млрд у 2026-му, і приблизно 5 млрд у 27-му році", - вказав нардеп.

        Водночас у ВР метою ініціативи називають забезпечення "стабільного наповнення державного бюджету" в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони. Такий підхід, як очікується, дасть змогу збалансувати бюджет і водночас зберегти передбачуваність податкової політики.

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітикаФінанси
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Верховна Рада України
        Ярослав Железняк