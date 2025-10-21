Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році. Це рішення, яке діятиме до першого кварталу 2027 року, має на меті стабільне наповнення держбюджету.
Верховна Рада ухвалила за основу в першому читанні законопроєкт (№14097) щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році, що вчергове підвищує податки для банків, повідомили у ВР у вівторок, пише УНН.
Деталі
Документ, як повідомляється, передбачає, що у 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою - 50%, без можливості зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.
Як зазначив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, це "вже втретє парламент приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік":
- податок збільшується з 25% до 50%;
- оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно;
- ставка нараховується раз в квартал.
Пишний про 50% оподаткування банків: сподіваюся, утретє це не повториться13.02.25, 22:55 • 102073 перегляди
"І нагадую, що це підвищення податків буде фінансувати популізм і піар. Це 15-23 млрд у 2026-му, і приблизно 5 млрд у 27-му році", - вказав нардеп.
Водночас у ВР метою ініціативи називають забезпечення "стабільного наповнення державного бюджету" в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони. Такий підхід, як очікується, дасть змогу збалансувати бюджет і водночас зберегти передбачуваність податкової політики.