Ердоган та путін провели телефонну розмову, обговоривши переговори в Стамбулі та зустріч на Алясці

Ексклюзив
11:22 • 1944 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 5954 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 15534 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14359 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 70942 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 30815 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32417 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 32900 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 149934 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 130445 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22
Ексклюзив
11:22 • 1930 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29
Ексклюзив
09:29 • 15528 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 149909 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 130426 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Вашингтон
Європа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Гривня
Нафта
Лікарські засоби

Ердоган та путін провели телефонну розмову, обговоривши переговори в Стамбулі та зустріч на Алясці

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.

Ердоган та путін провели телефонну розмову, обговоривши переговори в Стамбулі та зустріч на Алясці

Надана Туреччиною допомога в проведенні переговорів між РФ і Україною в Стамбулі була в Кремлі відзначена "із задоволенням", пишуть росЗМІ. Сторони також обговорили зустріч на Алясці, передає УНН

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою володимиром путіним. Як вказано у звіті російських медіа, сторони поділилися оцінками саміту росії-США на Алясці.

Крім того, в рф відзначили сприяння Туреччини у проведенні переговорів між представниками москви та Києва у Стамбулі.

У повідомленні пропагандистської преси сфрмульовано, що російська сторона із задоволенням відзначила сприяння, надане Туреччиною у проведенні переговорів між представниками росії та України в Стамбулі.

Нагадаємо

Президент Туреччини Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Туреччина готова сприяти встановленню миру.

Ердоган та Рютте обговорили мирний процес в Україні та безпеку Чорного моря20.08.25, 02:40 • 2546 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна
Харків