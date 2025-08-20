Ердоган та путін провели телефонну розмову, обговоривши переговори в Стамбулі та зустріч на Алясці
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.
Надана Туреччиною допомога в проведенні переговорів між РФ і Україною в Стамбулі була в Кремлі відзначена "із задоволенням", пишуть росЗМІ. Сторони також обговорили зустріч на Алясці, передає УНН.
Деталі
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою володимиром путіним. Як вказано у звіті російських медіа, сторони поділилися оцінками саміту росії-США на Алясці.
Крім того, в рф відзначили сприяння Туреччини у проведенні переговорів між представниками москви та Києва у Стамбулі.
У повідомленні пропагандистської преси сфрмульовано, що російська сторона із задоволенням відзначила сприяння, надане Туреччиною у проведенні переговорів між представниками росії та України в Стамбулі.
Нагадаємо
Президент Туреччини Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Туреччина готова сприяти встановленню миру.
Ердоган та Рютте обговорили мирний процес в Україні та безпеку Чорного моря20.08.25, 02:40 • 2546 переглядiв