Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудив переговоры в Стамбуле и встречу на Аляске
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсудили саммит Россия-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле.
Помощь, оказанная Турцией в проведении переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, была отмечена в Кремле "с удовлетворением", пишут российские СМИ. Стороны также обсудили встречу на Аляске, передает УНН.
Детали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как указано в отчете российских медиа, стороны поделились оценками саммита России-США на Аляске.
Кроме того, в РФ отметили содействие Турции в проведении переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле.
В сообщении пропагандистской прессы сформулировано, что российская сторона с удовольствием отметила содействие, оказанное Турцией в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.
Напомним
Президент Турции Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и России придала новый импульс завершению войны в Украине. Турция готова способствовать установлению мира.
