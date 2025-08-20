$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 2614 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 6572 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 16097 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 14738 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 72726 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
06:54 • 31314 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 32867 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 33274 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 150821 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 131177 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудив переговоры в Стамбуле и встречу на Аляске

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсудили саммит Россия-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле.

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, обсудив переговоры в Стамбуле и встречу на Аляске

Помощь, оказанная Турцией в проведении переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, была отмечена в Кремле "с удовлетворением", пишут российские СМИ. Стороны также обсудили встречу на Аляске, передает УНН

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как указано в отчете российских медиа, стороны поделились оценками саммита России-США на Аляске.

Кроме того, в РФ отметили содействие Турции в проведении переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле.

В сообщении пропагандистской прессы сформулировано, что российская сторона с удовольствием отметила содействие, оказанное Турцией в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Напомним

Президент Турции Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и России придала новый импульс завершению войны в Украине. Турция готова способствовать установлению мира.

Эрдоган и Рютте обсудили мирный процесс в Украине и безопасность Черного моря20.08.25, 02:40 • 2550 просмотров

Игорь Тележников

Политика Новости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
Харьков