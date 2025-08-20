Эрдоган и Рютте обсудили мирный процесс в Украине и безопасность Черного моря

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. Об этом информирует пресс-служба турецкого президента в социальной сети Х, передает УНН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту @RTErdogan, возвращаясь с саммита, который он провел с президентом США и лидерами ЕС. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и безопасности Черного моря.

Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции, которая является одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и о тесной координации.

Стороны также обменялись мнениями относительно жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности.

Напомним

В понедельник, 18 августа, состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Президент Украины назвал ее конструктивной и конкретной. Он показал американскому лидеру детали боевых действий на карте.

В интервью FOX News после переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами Рютте назвал переговоры "очень успешными" и сказал, что страны сосредоточены на гарантиях безопасности, которые могут вступить в силу после прекращения огня или, желательно, полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной.