Эрдоган и Рютте обсудили мирный процесс в Украине и безопасность Черного моря
Киев • УНН
Президент Турции и генсек НАТО обсудили мирный процесс между Украиной и Россией. Стороны отметили ключевую роль Турции и согласились относительно ее вклада.
Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией. Об этом информирует пресс-служба турецкого президента в социальной сети Х, передает УНН.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту @RTErdogan, возвращаясь с саммита, который он провел с президентом США и лидерами ЕС. В ходе разговора обсуждались последние события, касающиеся мирного процесса между Украиной и Россией
Отмечается, что стороны подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и безопасности Черного моря.
Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции, которая является одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и о тесной координации.
Стороны также обменялись мнениями относительно жизнеспособных и устойчивых гарантий безопасности.
Напомним
В понедельник, 18 августа, состоялась встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Президент Украины назвал ее конструктивной и конкретной. Он показал американскому лидеру детали боевых действий на карте.
В интервью FOX News после переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами Рютте назвал переговоры "очень успешными" и сказал, что страны сосредоточены на гарантиях безопасности, которые могут вступить в силу после прекращения огня или, желательно, полноценного мирного соглашения между Россией и Украиной.