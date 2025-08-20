Ердоган та Рютте обговорили мирний процес в Україні та безпеку Чорного моря
Київ • УНН
Президент Туреччини та генсек НАТО обговорили мирний процес між Україною та росією. Сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини та погодилися щодо її внеску.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією. Про це інформує пресслужба турецького президента у соціальній мережі Х, передає УНН.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту @RTErdogan повертаючись із саміту, який він провів з президентом США та лідерами ЄС. Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та росією
Зазначається, сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.
Ердоган та Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації.
Сторони також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки.
Нагадаємо
У понеділок, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та низькою європейських лідерів. Президент України назвав її конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.
В інтерв'ю FOX News після переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами Рютте назвав переговори "дуже успішними" та сказав, що країни зосереджені на гарантіях безпеки, які можуть набути чинності після припинення вогню або, бажано, повноцінної мирної угоди між росією та Україною.