19 серпня, 12:26 • 52694 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 87388 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 81653 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 79825 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 50088 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34088 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98264 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73653 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86785 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103952 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Ердоган та Рютте обговорили мирний процес в Україні та безпеку Чорного моря

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Президент Туреччини та генсек НАТО обговорили мирний процес між Україною та росією. Сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини та погодилися щодо її внеску.

Ердоган та Рютте обговорили мирний процес в Україні та безпеку Чорного моря

Президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією. Про це інформує пресслужба турецького президента у соціальній мережі Х, передає УНН.  

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту @RTErdogan повертаючись із саміту, який він провів з президентом США та лідерами ЄС. Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та росією

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, сторони наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Ердоган та Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації.

Сторони також обмінялися думками щодо життєздатних та стійких гарантій безпеки.

Нагадаємо

У понеділок, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та низькою європейських лідерів. Президент України назвав її конструктивною та конкретною. Він показав американському лідеру деталі бойових дій на карті.

В інтерв'ю FOX News після переговорів у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами Рютте назвав переговори "дуже успішними" та сказав, що країни зосереджені на гарантіях безпеки, які можуть набути чинності після припинення вогню або, бажано, повноцінної мирної угоди між росією та Україною.

Віта Зеленецька

Політика
X Corp.
Марк Рютте
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Чорне море
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна