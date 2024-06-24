Зірка "Піратів Карибського моря" загинув внаслідок нападу акули
Київ • УНН
Голлівудський актор Тамайо Перрі, відомий за фільмом" Пірати Карибського моря", загинув після нападу акули під час серфінгу на Гаваях.
Голлівудський актор Тамайо Перрі, відомий за фільмом "Пірати Карибського моря", загинув під час серфінгу на Гаваях після того, як на нього напала акула. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Представники служби порятунку Гонолулу підтвердили на пресконференції, що 49-річний актор помер у неділю вдень,
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Служби порятунку викликали на пляж Малаєкахана близько 13:00 за місцевим часом.
Актора, який і сам був рятувальником, було доставлено на берег на гідроциклі, проте парамедики вже нічим не могли йому допомогти.
Перрі знімався у картині "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", четвертому фільмі франшизи.
Він також знімався у серіалах Lost, Hawaii Five-0 та Blue Crush.
Виконувач обов'язків начальника служби океанічної безпеки Гонолулу Курт Лагер сказав, що Перрі був рятівником, якого любили всі.
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