У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраской

У побережья Коста-Рики, страны в Центральной Америке, местные рыбаки поймали редкую и уникальную акулу ярко-оранжевого цвета.

Мужчины не ожидали такого улова:

Океанские просторы удивляют нас каждый день - написали тогда рыбаки в Facebook.

"Мы имели возможность зафиксировать эту акулу-няньку такого особенного оранжевого цвета, впервые мы видели такую", – опубликовала компания Parismina Domus Dei в Facebook.

Изображения, сделанные рыбаками, позже были переданы исследователям, специализирующимся на морской биологии. Последние подтвердили, что экземпляр демонстрировал редкое генетическое состояние, известное как ксантизм, в сочетании с признаками альбинизма, называемыми альбино-ксантохромизмом.

