Эксклюзив
15:38 • 1842 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 40037 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 34636 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 10649 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 33565 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 33665 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 39080 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 88613 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 87572 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109737 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 95509 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраской

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

У побережья Коста-Рики рыбаки выловили двухметровую акулу-няньку с оранжевой кожей и белыми глазами. Исследователи подтвердили у нее редкое генетическое состояние – альбино-ксантохромизм.

У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраской

Группа рыбаков-любителей случайно выловила двухметровую акулу с оранжевой кожей и белыми глазами, передает УНН со ссылкой на 

Детали

У побережья Коста-Рики, страны в Центральной Америке, местные рыбаки поймали редкую и уникальную акулу ярко-оранжевого цвета.

Мужчины не ожидали такого улова:

Океанские просторы удивляют нас каждый день

- написали тогда рыбаки в Facebook.

"Мы имели возможность зафиксировать эту акулу-няньку такого особенного оранжевого цвета, впервые мы видели такую", – опубликовала компания Parismina Domus Dei в Facebook.

Изображения, сделанные рыбаками, позже были переданы исследователям, специализирующимся на морской биологии. Последние подтвердили, что экземпляр демонстрировал редкое генетическое состояние, известное как ксантизм, в сочетании с признаками альбинизма, называемыми альбино-ксантохромизмом.

На Канарах нашли загадочную рыбу-ремень, которую связывают с катастрофами19.02.25, 13:42 • 101611 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite