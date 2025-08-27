У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраской
Киев • УНН
У побережья Коста-Рики рыбаки выловили двухметровую акулу-няньку с оранжевой кожей и белыми глазами. Исследователи подтвердили у нее редкое генетическое состояние – альбино-ксантохромизм.
Группа рыбаков-любителей случайно выловила двухметровую акулу с оранжевой кожей и белыми глазами, передает УНН со ссылкой на
Детали
У побережья Коста-Рики, страны в Центральной Америке, местные рыбаки поймали редкую и уникальную акулу ярко-оранжевого цвета.
Мужчины не ожидали такого улова:
Океанские просторы удивляют нас каждый день
"Мы имели возможность зафиксировать эту акулу-няньку такого особенного оранжевого цвета, впервые мы видели такую", – опубликовала компания Parismina Domus Dei в Facebook.
Изображения, сделанные рыбаками, позже были переданы исследователям, специализирующимся на морской биологии. Последние подтвердили, что экземпляр демонстрировал редкое генетическое состояние, известное как ксантизм, в сочетании с признаками альбинизма, называемыми альбино-ксантохромизмом.
