Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Київ • УНН
Біля узбережжя Коста-Ріки рибалки виловили двометрову акулу-няньку з помаранчевою шкірою та білими очима. Дослідники підтвердили у неї рідкісний генетичний стан – альбіно-ксантохромізм.
Група рибалок-любителів випадково виловила двометрову акулу з помаранчевою шкірою та білими очима, передає УНН із посиланням на
Деталі
Біля узбережжя Коста-Ріки, країни у Центральній Америці, місцеві рибалки піймали рідкісну і унікальний акулу яскраво-оранжевого кольору.
Чоловіки не очікували такого улову:
Океанські простори дивують нас щодня
"Ми мали можливість зафіксувати цю акулу-няньку такого особливого помаранчевого кольору, вперше ми бачили таку", – опублікувала компанія Parismina Domus Dei у Facebook.
Зображення, зроблені рибалками, пізніше були передані дослідникам, що спеціалізуються на морській біології. Останні підтвердили, що екземпляр демонстрував рідкісний генетичний стан, відомий як ксантизм, у поєднанні з ознаками альбінізму, що називаються альбіно-ксантохромізмом.
