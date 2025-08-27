Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням

Група рибалок-любителів випадково виловила двометрову акулу з помаранчевою шкірою та білими очима, передає УНН із посиланням на

Деталі

Біля узбережжя Коста-Ріки, країни у Центральній Америці, місцеві рибалки піймали рідкісну і унікальний акулу яскраво-оранжевого кольору.

Чоловіки не очікували такого улову:

Океанські простори дивують нас щодня - написали тоді рибалки у Facebook.

"Ми мали можливість зафіксувати цю акулу-няньку такого особливого помаранчевого кольору, вперше ми бачили таку", – опублікувала компанія Parismina Domus Dei у Facebook.

Зображення, зроблені рибалками, пізніше були передані дослідникам, що спеціалізуються на морській біології. Останні підтвердили, що екземпляр демонстрував рідкісний генетичний стан, відомий як ксантизм, у поєднанні з ознаками альбінізму, що називаються альбіно-ксантохромізмом.

На Канарах знайшли загадкову рибу-ремінь, яку пов'язують з катастрофами