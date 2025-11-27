В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані

$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 16779 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 4144 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 6274 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 17218 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 11757 перегляди
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 3108 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 11707 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 11762 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 16781 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44076 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77920 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93852 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93521 перегляди
В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані

Київ • УНН

 • 78 перегляди

На австралійському пляжі акул напала на двох туристів зі Швейцарії: жінка загинула, чоловік у критичному стані доставлений до лікарні. Свідки надали першу допомогу, а пляжі закрили на 24 години для пошуку акули.

В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані

На пляжі Кроуді-Бей на східному узбережжі Австралії акулa напала на двох туристів зі Швейцарії: жінка загинула на місці, а чоловік із тяжкими травмами доставлений до лікарні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що екстрені служби викликали близько 6:30 ранку після повідомлень про напад акули на двох молодих людей, яким, за попередньою інформацією, було близько 20 років.

Свідки надали допомогу парі до прибуття парамедиків швидкої допомоги Нового Південного Уельсу; проте жінка померла на місці події 

– йдеться у заяві правоохоронців.

Чоловіка у критичному стані вертольотом доправили до лікарні. Начальник швидкої допомоги Джошуа Сміт зазначив, що жінка померла ще до прибуття медиків, водночас похваливши перехожого, який наклав джгут на поранену ногу постраждалого. За його словами, цей джгут "потенційно врятував йому життя та дозволив парамедикам швидкої допомоги Нового Південного Уельсу дістатися до нього та надати першу допомогу".

Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням27.08.25, 18:52 • 311676 переглядiв

Місцева рятувальна служба Surf Life Saving NSW оголосила про закриття сусідніх пляжів щонайменше на 24 години, доки дрони обстежуватимуть район у пошуках акули. 

Це жахлива трагедія, і ми висловлюємо найглибші співчуття родинам постраждалої жінки та чоловіка. Нам вдалося швидко активувати наші дрони та розмістити на місці події ресурси для спостереження та повідомлення про будь-які небезпеки, що залишилися в цьому районі 

– заявив генеральний директор організації Стів Пірс.

П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild13.11.25, 16:27 • 19575 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Австралія