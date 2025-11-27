В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані

На пляжі Кроуді-Бей на східному узбережжі Австралії акулa напала на двох туристів зі Швейцарії: жінка загинула на місці, а чоловік із тяжкими травмами доставлений до лікарні. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що екстрені служби викликали близько 6:30 ранку після повідомлень про напад акули на двох молодих людей, яким, за попередньою інформацією, було близько 20 років.

Свідки надали допомогу парі до прибуття парамедиків швидкої допомоги Нового Південного Уельсу; проте жінка померла на місці події – йдеться у заяві правоохоронців.

Чоловіка у критичному стані вертольотом доправили до лікарні. Начальник швидкої допомоги Джошуа Сміт зазначив, що жінка померла ще до прибуття медиків, водночас похваливши перехожого, який наклав джгут на поранену ногу постраждалого. За його словами, цей джгут "потенційно врятував йому життя та дозволив парамедикам швидкої допомоги Нового Південного Уельсу дістатися до нього та надати першу допомогу".

Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням

Місцева рятувальна служба Surf Life Saving NSW оголосила про закриття сусідніх пляжів щонайменше на 24 години, доки дрони обстежуватимуть район у пошуках акули.

Це жахлива трагедія, і ми висловлюємо найглибші співчуття родинам постраждалої жінки та чоловіка. Нам вдалося швидко активувати наші дрони та розмістити на місці події ресурси для спостереження та повідомлення про будь-які небезпеки, що залишилися в цьому районі – заявив генеральний директор організації Стів Пірс.

П'ятиметрова акула-бик вперше зафіксована біля Майорки - Bild