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Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. Знищено літак Су-30СМ, пошкоджено ще один та три Су-24, а також уражено склад авіаційного озброєння.

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок атаки знищено склад авіаційного озброєння, один Су-30СМ, ще чотири бойові літаки пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

У результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі

- додали в СБУ.

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"02.08.25, 11:05 • 4470 переглядiв

Ольга Розгон

Війна
Су-24
Су-30
Служба безпеки України
Чорне море
Крим
Україна