Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок атаки знищено склад авіаційного озброєння, один Су-30СМ, ще чотири бойові літаки пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі

Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.

У результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі