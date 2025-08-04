Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю
Київ • УНН
Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. Знищено літак Су-30СМ, пошкоджено ще один та три Су-24, а також уражено склад авіаційного озброєння.
У ніч на 4 серпня безпілотники Служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок атаки знищено склад авіаційного озброєння, один Су-30СМ, ще чотири бойові літаки пошкоджено. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ "завітали" на військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі
Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.
У результаті спецоперації ЦСО "А" СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.
Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі
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