Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью

В ночь на 4 августа беспилотники Службы безопасности Украины ударили по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожен склад авиационного вооружения, один Су-30СМ, еще четыре боевых самолета повреждены. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Этой ночью беспилотники ЦСО "А" СБУ "посетили" военный аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море

В результате удара по территории аэродрома был поражен склад авиационного вооружения. Полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один – поврежден. Также поражены три самолета Су-24.

Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн.

В результате спецоперации ЦСО "А" СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

Успешная спецоперация СБУ в Саках — это очередной шаг к ослаблению возможностей врага вести захватническую войну против Украины. Оккупанты должны помнить, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности на нашей земле