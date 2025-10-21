СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

На этот раз украинские специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов.

Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!