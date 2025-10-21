СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны

$41.760.03
48.660.10
ukenru
15:33 • 3942 просмотра
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07 • 11908 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 20240 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 14939 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 18828 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 21457 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 21394 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 20412 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19160 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17424 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
83%
750мм
Популярные новости
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 11286 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 37035 просмотра
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке21 октября, 07:55 • 7630 просмотра
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК11:05 • 4802 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 16370 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 20257 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 37155 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 38132 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 45134 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 102191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Блогеры
Марко Рубио
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Университет культуры
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 16456 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 34790 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 26204 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 82382 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 76822 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление
Золото

СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

Спецназовцы СБУ уничтожили два легкомоторных самолета оккупантов на временно оккупированных территориях. Эти самолеты использовались для сбития украинских дальнобойных дронов.

СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Подробности

На этот раз украинские специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов.

Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!

- говорится в сообщении.

Напомним

В августе беспилотники СБУ атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму. Уничтожен самолет Су-30СМ, поврежден еще один и три Су-24, а также поражен склад авиационного вооружения.

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины