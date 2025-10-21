СБУ уничтожила два легкомоторных самолета врага, перехватывавших украинские дальнобойные дроны
Киев • УНН
Спецназовцы СБУ уничтожили два легкомоторных самолета оккупантов на временно оккупированных территориях. Эти самолеты использовались для сбития украинских дальнобойных дронов.
Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Подробности
На этот раз украинские специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов.
Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!
Напомним
В августе беспилотники СБУ атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму. Уничтожен самолет Су-30СМ, поврежден еще один и три Су-24, а также поражен склад авиационного вооружения.