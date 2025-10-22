$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2078 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4252 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4690 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6336 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5788 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6942 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15473 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17000 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26137 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31616 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака по брянському хімзаводу – це не про пробірки зі сполуками, а потужний удар по боєздатності ворога – Мадяр

Київ • УНН

 • 2798 перегляди

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр, прокоментував нічний удар по брянському хімічному заводу. Він зазначив, що це цілеспрямований удар по логістичній і технічній спроможності російської армії, а не просто атака на промисловий об’єкт.

Атака по брянському хімзаводу – це не про пробірки зі сполуками, а потужний удар по боєздатності ворога – Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий позивним Мадяр, прокоментував значення нічного удару Сил оборони України по брянському хімічному заводу в росії. За його словами, це не просто атака на промисловий об’єкт, а цілеспрямований удар по логістичній і технічній спроможності російської армії. Про це командувач СБС написав у своєму Телеграмі, повідомляє УНН.

Деталі

Бровді підкреслив, що знищений завод у брянську відігравав ключову роль у забезпеченні передової російських військ. Там проводили ремонт важкого озброєння, зокрема систем ТОС "Солнцепьок", реактивних систем "Град", "Ураган" і "Торнадо", а також виробництво боєприпасів для артилерії, інженерних засобів і крилатих ракет Х-59.

ГУР України підтвердило удар по нафтопереробному заводу в дагестані22.10.25, 15:31 • 1162 перегляди

Відспіваний вночі комбінованим ударом Сил оборони України брянський хімзавод – це не про пробірки зі сполуками. Це потужний пезд**ль по хробачій боєздатності на полі бою, тут і зараз 

– наголосив Мадяр.

За його словами, це один із низки глибинних ударів, які Сили оборони завдають по критичній і паливно-енергетичній інфраструктурі противника – дронами та ракетами, у тісній взаємодії повітряних, ракетних і безпілотних підрозділів.

Синергія зусиль повітряних, ракетних та безпілотних складових Сил оборони України. Були вчора, є сьогодні і будуть завтра 

– зазначив командувач СБС.

Мадяр також підкреслив, що удари подібного типу не є актом відплати, а частиною системної роботи зі зниження бойового потенціалу росії.

Не шукайте тут симетрії з ударами ворога. Це не дії у відповідь, але послідовно нарощувана щоденна праця – не заради сенсацій, а заради вгамування та придушення потужності тиску ворога 

– додав він.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф21.10.25, 22:58 • 44504 перегляди

Степан Гафтко

