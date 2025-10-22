Атака по брянському хімзаводу – це не про пробірки зі сполуками, а потужний удар по боєздатності ворога – Мадяр
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр, прокоментував нічний удар по брянському хімічному заводу. Він зазначив, що це цілеспрямований удар по логістичній і технічній спроможності російської армії, а не просто атака на промисловий об’єкт.
Деталі
Бровді підкреслив, що знищений завод у брянську відігравав ключову роль у забезпеченні передової російських військ. Там проводили ремонт важкого озброєння, зокрема систем ТОС "Солнцепьок", реактивних систем "Град", "Ураган" і "Торнадо", а також виробництво боєприпасів для артилерії, інженерних засобів і крилатих ракет Х-59.
Відспіваний вночі комбінованим ударом Сил оборони України брянський хімзавод – це не про пробірки зі сполуками. Це потужний пезд**ль по хробачій боєздатності на полі бою, тут і зараз
За його словами, це один із низки глибинних ударів, які Сили оборони завдають по критичній і паливно-енергетичній інфраструктурі противника – дронами та ракетами, у тісній взаємодії повітряних, ракетних і безпілотних підрозділів.
Синергія зусиль повітряних, ракетних та безпілотних складових Сил оборони України. Були вчора, є сьогодні і будуть завтра
Мадяр також підкреслив, що удари подібного типу не є актом відплати, а частиною системної роботи зі зниження бойового потенціалу росії.
Не шукайте тут симетрії з ударами ворога. Це не дії у відповідь, але послідовно нарощувана щоденна праця – не заради сенсацій, а заради вгамування та придушення потужності тиску ворога
