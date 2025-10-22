$41.740.01
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11274 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13704 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові
08:35 • 20134 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показники
07:30 • 28941 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27415 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35168 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває
21 жовтня, 21:57 • 45593 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
21 жовтня, 19:58 • 44052 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35311 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
ГУР України підтвердило удар по нафтопереробному заводу в дагестані

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Українська розвідка підтвердила атаку підрозділу "Саргас" на нафтопереробний завод у махачкалі 22 жовтня, де пошкоджено ключову установку переробки нафти. Удар безпілотниками українського виробництва спричинив масштабну пожежу, вразивши об'єкт, що забезпечував паливом російські окупаційні війська.

ГУР України підтвердило удар по нафтопереробному заводу в дагестані

Українська воєнна розвідка підтвердила нову операцію проти енергетичної інфраструктури росії. 22 жовтня підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдав удару по нафтопереробному заводу в махачкалі, республіка дагестан. Про це повідомили в ГУР, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел у ГУР, атаку здійснили безпілотники українського виробництва, які вразили об’єкт, що забезпечував паливом російські окупаційні війська. Внаслідок удару пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти – АВТ, після чого на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Половина зі 167 боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту22.10.25, 08:57 • 2136 переглядiв

Місцеві Telegram-канали поширили відео моменту вибуху, на якому видно, як один із дронів влучає в установку, спричиняючи детонацію та загоряння.

Вплив на нафтову промисловість рф продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни" 

– зазначило джерело в ГУР МО України.

Нагадаємо

Раніше Генштаб підтвердив атаку на російський завод з виробництва боєприпасів у мордовії та Махачкалінський НПЗ у дагестані. 

В ГУР раніше повідомляли, що українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф 21 жовтня 2025 року. Українські війська застосували ракети Storm Shadow по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу.

Степан Гафтко

