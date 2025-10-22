ГУР України підтвердило удар по нафтопереробному заводу в дагестані

Українська воєнна розвідка підтвердила нову операцію проти енергетичної інфраструктури росії. 22 жовтня підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдав удару по нафтопереробному заводу в махачкалі, республіка дагестан. Про це повідомили в ГУР, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел у ГУР, атаку здійснили безпілотники українського виробництва, які вразили об’єкт, що забезпечував паливом російські окупаційні війська. Внаслідок удару пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти – АВТ, після чого на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві Telegram-канали поширили відео моменту вибуху, на якому видно, як один із дронів влучає в установку, спричиняючи детонацію та загоряння.

Вплив на нафтову промисловість рф продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни" – зазначило джерело в ГУР МО України.

Нагадаємо

Раніше Генштаб підтвердив атаку на російський завод з виробництва боєприпасів у мордовії та Махачкалінський НПЗ у дагестані.

В ГУР раніше повідомляли, що українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф 21 жовтня 2025 року. Українські війська застосували ракети Storm Shadow по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу.