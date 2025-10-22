ГУР України підтвердило удар по нафтопереробному заводу в дагестані
Українська розвідка підтвердила атаку підрозділу "Саргас" на нафтопереробний завод у махачкалі 22 жовтня, де пошкоджено ключову установку переробки нафти. Удар безпілотниками українського виробництва спричинив масштабну пожежу, вразивши об'єкт, що забезпечував паливом російські окупаційні війська.
Українська воєнна розвідка підтвердила нову операцію проти енергетичної інфраструктури росії. 22 жовтня підрозділ "Саргас" Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдав удару по нафтопереробному заводу в махачкалі, республіка дагестан. Про це повідомили в ГУР, пише УНН.
Деталі
За інформацією джерел у ГУР, атаку здійснили безпілотники українського виробництва, які вразили об’єкт, що забезпечував паливом російські окупаційні війська. Внаслідок удару пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти – АВТ, після чого на території заводу спалахнула масштабна пожежа.
Місцеві Telegram-канали поширили відео моменту вибуху, на якому видно, як один із дронів влучає в установку, спричиняючи детонацію та загоряння.
Вплив на нафтову промисловість рф продовжиться і постійно зростатиме. Воєнна розвідка системно зливатиме з агресора "кров війни"
Раніше Генштаб підтвердив атаку на російський завод з виробництва боєприпасів у мордовії та Махачкалінський НПЗ у дагестані.
В ГУР раніше повідомляли, що українські далекобійні удари вже завдали росії до 30% втрат у паливно-енергетичному секторі.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф 21 жовтня 2025 року. Українські війська застосували ракети Storm Shadow по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу.