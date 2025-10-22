ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане
Киев • УНН
Украинская разведка подтвердила атаку подразделения "Саргас" на нефтеперерабатывающий завод в махачкале 22 октября, где повреждена ключевая установка переработки нефти. Удар беспилотниками украинского производства вызвал масштабный пожар, поразив объект, обеспечивавший топливом российские оккупационные войска.
Украинская военная разведка подтвердила новую операцию против энергетической инфраструктуры россии. 22 октября подразделение "Саргас" Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в махачкале, республика дагестан. Об этом сообщили в ГУР, пишет УНН.
Подробности
По информации источников в ГУР, атаку осуществили беспилотники украинского производства, которые поразили объект, обеспечивавший топливом российские оккупационные войска. В результате удара повреждена ключевая установка первичной переработки нефти – АВТ, после чего на территории завода вспыхнул масштабный пожар.
Половина из 167 боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту22.10.25, 08:57 • 2134 просмотра
Местные Telegram-каналы распространили видео момента взрыва, на котором видно, как один из дронов попадает в установку, вызывая детонацию и возгорание.
Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка будет системно сливать из агрессора "кровь войны"
Напомним
Ранее Генштаб подтвердил атаку на российский завод по производству боеприпасов в мордовии и махачкалинский НПЗ в дагестане.
В ГУР ранее сообщали, что украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода в РФ 21 октября 2025 года. Украинские войска применили ракеты Storm Shadow по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса.