09:47 • 11268 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 13691 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 20108 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 28914 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27405 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 35164 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45590 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 44051 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35310 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 32026 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
публикации
Эксклюзивы
ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Украинская разведка подтвердила атаку подразделения "Саргас" на нефтеперерабатывающий завод в махачкале 22 октября, где повреждена ключевая установка переработки нефти. Удар беспилотниками украинского производства вызвал масштабный пожар, поразив объект, обеспечивавший топливом российские оккупационные войска.

ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане

Украинская военная разведка подтвердила новую операцию против энергетической инфраструктуры россии. 22 октября подразделение "Саргас" Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в махачкале, республика дагестан. Об этом сообщили в ГУР, пишет УНН.

Подробности

По информации источников в ГУР, атаку осуществили беспилотники украинского производства, которые поразили объект, обеспечивавший топливом российские оккупационные войска. В результате удара повреждена ключевая установка первичной переработки нефти – АВТ, после чего на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Половина из 167 боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту22.10.25, 08:57 • 2134 просмотра

Местные Telegram-каналы распространили видео момента взрыва, на котором видно, как один из дронов попадает в установку, вызывая детонацию и возгорание.

Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка будет системно сливать из агрессора "кровь войны" 

– отметил источник в ГУР МО Украины.

Напомним

Ранее Генштаб подтвердил атаку на российский завод по производству боеприпасов в мордовии и махачкалинский НПЗ в дагестане. 

В ГУР ранее сообщали, что украинские дальнобойные удары уже нанесли россии до 30% потерь в топливно-энергетическом секторе.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода в РФ 21 октября 2025 года. Украинские войска применили ракеты Storm Shadow по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Крылатая ракета Storm Shadow