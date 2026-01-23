$43.170.01
россияне нанесли 1458 ударов по Донетчине: погибли четыре человека, включая ребенка - НПУ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

22 января Донецкая область подверглась 1458 вражеским ударам, что привело к гибели четырех человек, включая ребенка, и ранениям шести человек. В Черкасском от удара БПЛА погибли четыре человека, среди них пятилетний мальчик, пятеро гражданских получили ранения.

россияне нанесли 1458 ударов по Донетчине: погибли четыре человека, включая ребенка - НПУ
Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки, 22 января, правоохранители зафиксировали 1 458 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, среди которых - ребенок, шестеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Николаевка, поселок Черкасское, села Маяки, Щурово.

Разрушениям подверглись 8 гражданских объектов, из них 3 жилых дома.

В населенном пункте Черкасское в результате удара двумя российскими БПЛА "Герань-2" погибли четыре человека, среди них - пятилетний мальчик. Ранены 5 гражданских лиц, из них трое детей - девочки 12, 14 и 16 лет. Полностью разрушены 2 частных дома, повреждены 2 автомобиля.

В Дружковке в результате удара FPV-дрона травмирован мирный житель. Враг также атаковал город из РСЗО "Смерч" - поврежден частный дом. На Николаевку Россия сбросила три бомбы "КАБ-250" - повреждения получила инфраструктура. В Маяках повреждено админздание

- сообщили в полиции.

Напомним

Россияне совершили комбинированную атаку на Кривой Рог, выпустив более 70 дронов и баллистическую ракету "Искандер-М". Без электричества остались более 3100 абонентов, также были заблокированы шахтеры.

Евгений Устименко

