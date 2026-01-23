Понад 70 дронів і балістичний "Іскандер": атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу

$43.170.01
50.520.15
ukenru
06:55 • 1634 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 3200 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
01:52 • 15267 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 36509 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 48858 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 36938 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 30909 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 22228 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 20902 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 43779 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
90%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США призначили нового дипломата до Венесуели після захоплення Мадуро22 січня, 21:45 • 3724 перегляди
США презентували "генеральний план" відбудови Гази як процвітаючого хабу22 січня, 22:12 • 3310 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години23 січня, 00:19 • 15913 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 14938 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 14871 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 27519 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 32043 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 43782 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 35496 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 89351 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джей Ді Венс
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Давос
Китай
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 14153 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 31669 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 27851 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 47571 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 71225 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
БМ-21 «Град»

Понад 70 дронів і балістичний "Іскандер": атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу

Київ • УНН

 • 704 перегляди

росія здійснила комбіновану атаку на Кривий Ріг, випустивши понад 70 дронів та балістичну ракету "Іскандер-М". Пошкоджено цивільну інфраструктуру, без електрики залишилися понад 3100 абонентів, а також були заблоковані шахтарі.

Понад 70 дронів і балістичний "Іскандер": атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу

Комбінована атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу - росія випустила по місту понад 70 дронів та балістичну ракету, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

До пізньої ночі ворог продовжував атакувати наше місто ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об'єкти. За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 БпЛА та балістична ракета "Іскандер-М"

- написав Вілкул.

"російська армія тероризувала Кривий Ріг та район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура", - також зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram у зведенні за ніч.

"Головне, слава Богу - без втрат. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано", - зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

"Внаслідок ворожих атак та пошкоджень об'єктів інфраструктури без електрики перебуває понад 3100 абонентів. Ведуться роботи з відновлення. Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють. У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Слава Богу, всі шахтарі вже на поверхні", - повідомив Вілкул.

За даними Ганжи, під ворожим вогнем була й Синельниківщина. По Васильківській громаді противник застосував БпЛА. Постраждали двоє людей - 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство.

Неспокійно було і в Нікопольському районі. Агресор бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією й з РСЗВ "Град", вказав Ганжа.

76 зі 101 дрона знешкодили над Україною під час нічної атаки рф23.01.26, 08:19 • 1474 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олександр Вілкул
БМ-21 «Град»
Іскандер (ОТРК)
Кривий Ріг