Понад 70 дронів і балістичний "Іскандер": атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу

Комбінована атака рф на Кривий Ріг тривала майже добу - росія випустила по місту понад 70 дронів та балістичну ракету, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

До пізньої ночі ворог продовжував атакувати наше місто ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об'єкти. За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 БпЛА та балістична ракета "Іскандер-М" - написав Вілкул.

"російська армія тероризувала Кривий Ріг та район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура", - також зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram у зведенні за ніч.

"Головне, слава Богу - без втрат. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано", - зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

"Внаслідок ворожих атак та пошкоджень об'єктів інфраструктури без електрики перебуває понад 3100 абонентів. Ведуться роботи з відновлення. Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску. Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють. У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Слава Богу, всі шахтарі вже на поверхні", - повідомив Вілкул.

За даними Ганжи, під ворожим вогнем була й Синельниківщина. По Васильківській громаді противник застосував БпЛА. Постраждали двоє людей - 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство.

Неспокійно було і в Нікопольському районі. Агресор бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією й з РСЗВ "Град", вказав Ганжа.

