Более 70 дронов и баллистический "Искандер": атака рф на Кривой Рог длилась почти сутки

Комбинированная атака рф на Кривой Рог длилась почти сутки - россия выпустила по городу более 70 дронов и баллистическую ракету, сообщил в пятницу глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

До поздней ночи враг продолжал атаковать наш город ударными БПЛА, в целом комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты. За сутки Кривой Рог атаковало более 70 БПЛА и баллистическая ракета "Искандер-М" - написал Вилкул.

"российская армия терроризировала Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура", - также отметил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram в сводке за ночь.

"Главное, слава Богу - без потерь. Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы", - отметил глава Совета обороны Кривого Рога.

"В результате вражеских атак и повреждений объектов инфраструктуры без электричества находится более 3100 абонентов. Ведутся работы по восстановлению. Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но кое-где возможно снижение давления. Котельные удалось ночью перезапустить, работают. В шахтах было заблокировано более 90 шахтеров, на утро горноспасатели завершили спасательную операцию, которая длилась более 10 часов. Слава Богу, все шахтеры уже на поверхности", - сообщил Вилкул.

По данным Ганжы, под вражеским огнем была и Синельниковщина. По Васильковской общине противник применил БПЛА. Пострадали два человека - 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще одно жилище повреждено. Повреждены хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Неспокойно было и в Никопольском районе. Агрессор бил по Никополю и Мировской громаде артиллерией и из РСЗО "Град", указал Ганжа.

76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф