76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

россия ночью ударила по Украине 101 дроном, 76 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 января (с 20:00 22 января) враг атаковал 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ Украины, около 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток