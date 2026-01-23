$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 28464 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 40702 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 31604 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 26776 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 20428 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 19581 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 39311 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16335 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16739 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 426 просмотра

россия атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, "Герань" и другими дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских беспилотников.

76 из 101 дрона обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф

россия ночью ударила по Украине 101 дроном, 76 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 января (с 20:00 22 января) враг атаковал 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ Украины, около 60 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток23.01.26, 06:47 • 2012 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Донецк