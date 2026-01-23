76 зі 101 дрона знешкодили над Україною під час нічної атаки рф

росія вночі вдарила по Україні 101 дроном, 76 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) ворог атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

