ЗСУ ліквідували 1280 окупантів та 33 артсистеми: результати бойової роботи на фронті протягом доби

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 5828 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 16875 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 29947 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 24866 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 22264 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18566 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18225 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35380 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16135 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16580 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
90%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 3888 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 5668 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 3406 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 9174 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 3792 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 18200 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 22985 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 35383 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 27810 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 81733 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Стів Віткофф
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 10028 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28160 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24666 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 34925 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗСУ ліквідували 1280 окупантів та 33 артсистеми: результати бойової роботи на фронті протягом доби

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф, зафіксувавши ліквідацію 1280 окупантів та 33 артилерійських систем за добу. Загальні втрати особового складу росіян перевищили 1,23 мільйона осіб.

ЗСУ ліквідували 1280 окупантів та 33 артсистеми: результати бойової роботи на фронті протягом доби

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ, зафіксувавши значне зростання кількості знищеної артилерії та живої сили противника. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1280 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Загальна кількість втрат особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевалила за позначку в 1,23 мільйона осіб. Окрім живої сили, ворог продовжує втрачати бронетехніку - за добу підтверджено знищення 3 танків та 3 бойових броньованих машин. Станом на ранок 23 січня сумарні втрати танків наблизилися до 11 600 одиниць.

Артилерійський погром та війна дронів

Особливу увагу привертає цифра знищених артилерійських систем - 33 одиниці за добу, що доводить загальну кількість до понад 36,5 тисяч. Такий високий показник є результатом ефективної контрбатарейної боротьби та точних ударів українських FPV-дронів. Також зафіксовано високу активність у небі: українські захисники приземлили 449 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, запобігши численним коригуванням вогню та атакам на тилові позиції.

Ударів зазнала і логістика окупантів - знищено 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також до списку втрат додалася одна одиниця спеціальної техніки. В інших категоріях, таких як літаки, гелікоптери та кораблі, змін за добу не зафіксовано, проте в Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових зіткнень по всій лінії зіткнення. 

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло23.01.26, 06:26 • 1036 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України