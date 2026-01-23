ЗСУ ліквідували 1280 окупантів та 33 артсистеми: результати бойової роботи на фронті протягом доби

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив актуальну статистику втрат російських окупаційних військ, зафіксувавши значне зростання кількості знищеної артилерії та живої сили противника. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 1280 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Загальна кількість втрат особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевалила за позначку в 1,23 мільйона осіб. Окрім живої сили, ворог продовжує втрачати бронетехніку - за добу підтверджено знищення 3 танків та 3 бойових броньованих машин. Станом на ранок 23 січня сумарні втрати танків наблизилися до 11 600 одиниць.

Артилерійський погром та війна дронів

Особливу увагу привертає цифра знищених артилерійських систем - 33 одиниці за добу, що доводить загальну кількість до понад 36,5 тисяч. Такий високий показник є результатом ефективної контрбатарейної боротьби та точних ударів українських FPV-дронів. Також зафіксовано високу активність у небі: українські захисники приземлили 449 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, запобігши численним коригуванням вогню та атакам на тилові позиції.

Ударів зазнала і логістика окупантів - знищено 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також до списку втрат додалася одна одиниця спеціальної техніки. В інших категоріях, таких як літаки, гелікоптери та кораблі, змін за добу не зафіксовано, проте в Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових зіткнень по всій лінії зіткнення.

Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житло