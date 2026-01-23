ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ, зафиксировав ликвидацию 1280 оккупантов и 33 артиллерийских систем за сутки. Общие потери личного состава россиян превысили 1,23 миллиона человек.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск, зафиксировав значительный рост количества уничтоженной артиллерии и живой силы противника. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 захватчиков. Об этом пишет УНН.
Детали
Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже перевалило за отметку в 1,23 миллиона человек. Кроме живой силы, враг продолжает терять бронетехнику – за сутки подтверждено уничтожение 3 танков и 3 боевых бронированных машин. По состоянию на утро 23 января суммарные потери танков приблизились к 11 600 единицам.
Артиллерийский погром и война дронов
Особое внимание привлекает цифра уничтоженных артиллерийских систем – 33 единицы за сутки, что доводит общее количество до более чем 36,5 тысяч. Такой высокий показатель является результатом эффективной контрбатарейной борьбы и точных ударов украинских FPV-дронов. Также зафиксирована высокая активность в небе: украинские защитники приземлили 449 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня, предотвратив многочисленные корректировки огня и атаки на тыловые позиции.
Ударам подверглась и логистика оккупантов – уничтожено 140 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также в список потерь добавилась одна единица специальной техники. В других категориях, таких как самолеты, вертолеты и корабли, изменений за сутки не зафиксировано, однако в Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых столкновений по всей линии соприкосновения.
