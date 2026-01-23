ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 6160 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 17572 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 30679 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 25251 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 22474 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18625 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18260 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35500 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16146 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16590 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человекPhoto22 января, 19:40 • 4284 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo22 января, 20:39 • 6036 просмотра
Зеленский возвращается из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВОVideo22 января, 20:50 • 3734 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине22 января, 21:21 • 9580 просмотра
В Москве завершились переговоры Путина со спецпосланниками США: встреча длилась более 3,5 часов00:19 • 4200 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 18350 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 23136 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35500 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27912 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81841 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 10095 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 28218 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24723 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 35554 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68441 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ, зафиксировав ликвидацию 1280 оккупантов и 33 артиллерийских систем за сутки. Общие потери личного состава россиян превысили 1,23 миллиона человек.

ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск, зафиксировав значительный рост количества уничтоженной артиллерии и живой силы противника. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже перевалило за отметку в 1,23 миллиона человек. Кроме живой силы, враг продолжает терять бронетехнику – за сутки подтверждено уничтожение 3 танков и 3 боевых бронированных машин. По состоянию на утро 23 января суммарные потери танков приблизились к 11 600 единицам.

Артиллерийский погром и война дронов

Особое внимание привлекает цифра уничтоженных артиллерийских систем – 33 единицы за сутки, что доводит общее количество до более чем 36,5 тысяч. Такой высокий показатель является результатом эффективной контрбатарейной борьбы и точных ударов украинских FPV-дронов. Также зафиксирована высокая активность в небе: украинские защитники приземлили 449 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня, предотвратив многочисленные корректировки огня и атаки на тыловые позиции.

Ударам подверглась и логистика оккупантов – уничтожено 140 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также в список потерь добавилась одна единица специальной техники. В других категориях, таких как самолеты, вертолеты и корабли, изменений за сутки не зафиксировано, однако в Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых столкновений по всей линии соприкосновения. 

Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье23.01.26, 06:26 • 1300 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины