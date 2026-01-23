ВСУ ликвидировали 1280 оккупантов и 33 артсистемы: результаты боевой работы на фронте в течение суток

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал актуальную статистику потерь российских оккупационных войск, зафиксировав значительный рост количества уничтоженной артиллерии и живой силы противника. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1280 захватчиков. Об этом пишет УНН.

Детали

Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже перевалило за отметку в 1,23 миллиона человек. Кроме живой силы, враг продолжает терять бронетехнику – за сутки подтверждено уничтожение 3 танков и 3 боевых бронированных машин. По состоянию на утро 23 января суммарные потери танков приблизились к 11 600 единицам.

Артиллерийский погром и война дронов

Особое внимание привлекает цифра уничтоженных артиллерийских систем – 33 единицы за сутки, что доводит общее количество до более чем 36,5 тысяч. Такой высокий показатель является результатом эффективной контрбатарейной борьбы и точных ударов украинских FPV-дронов. Также зафиксирована высокая активность в небе: украинские защитники приземлили 449 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня, предотвратив многочисленные корректировки огня и атаки на тыловые позиции.

Ударам подверглась и логистика оккупантов – уничтожено 140 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Также в список потерь добавилась одна единица специальной техники. В других категориях, таких как самолеты, вертолеты и корабли, изменений за сутки не зафиксировано, однако в Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых столкновений по всей линии соприкосновения.

Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жилье