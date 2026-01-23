$43.170.01
росіяни завдали 1458 ударів по Донеччині: загинуло четверо людей, включаючи дитину - НПУ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

22 січня Донецька область зазнала 1458 ворожих ударів, що призвели до загибелі чотирьох людей, включаючи дитину, та поранень шести осіб. У Черкаському від удару БПЛА загинули чотири людини, серед них п'ятирічний хлопчик, п'ятеро цивільних отримали поранення.

росіяни завдали 1458 ударів по Донеччині: загинуло четверо людей, включаючи дитину - НПУ
Фото: Національна поліція України

Минулої доби, 22 січня, правоохоронці зафіксували 1 458 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, серед яких - дитина, шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Миколаївка, селище Черкаське, села Маяки, Щурове.

Руйнувань зазнали 8 цивільних об’єктів, з них 3 житлових будинки.

У населеному пункті Черкаське внаслідок удару двома російськими БПЛА "Герань-2" загинули чотири людини, серед них - п’ятирічний хлопчик. Поранено 5 цивільних осіб, з них троє дітей - дівчата 12, 14 і 16 років. Вщент зруйновано 2 приватних будинки, пошкоджено 2 автомобілі.

У Дружківці внаслідок удару FPV-дрона травмовано мирного жителя. Ворог також атакував місто з РСЗВ "Смерч" - пошкоджено приватний будинок. На Миколаївку росія скинула три бомби "КАБ-250" - пошкоджень зазнала інфраструктура. У Маяках пошкоджено адмінбудівлю

- повідомили в поліції.

Нагадаємо

росіяни здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг, випустивши понад 70 дронів та балістичну ракету "Іскандер-М". Без електрики залишилися понад 3100 абонентів,  також були заблоковані шахтарі.

Євген Устименко

