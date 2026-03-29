ВСУ уничтожили три РСЗО Смерч и топливные базы оккупантов - "Мадьяр"

Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" уничтожили три РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" и ТЗМ (транспортно-заряжающую машину) для РСЗО, сожгли цистерны с топливом. Об этом сообщил в Telegram командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди, передает УНН.

База РСЗО находилась в районе населенного пункта Совхозное оккупированного Крыма.

Уничтожены сразу три реактивных системы залпового огня 300 мм "Смерч" или "Торнадо" и самоходная транспортно-заряжающая машина к ним - говорится в сообщении "Мадяра".

Также подразделение беспилотных систем во взаимодействии с СБУ уничтожило цистерны с топливом в районе населенного пункта Новосветловка, что на оккупированной Луганщине.

За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.

В то же время Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили о поражении или уничтожении 1305 целей противника.