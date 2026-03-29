Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 10235 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
07:21 • 18011 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 23435 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 42443 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 38451 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34074 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32387 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28605 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
28 березня, 07:00 • 25598 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
СБС знищили три РСЗВ Смерч та паливні бази окупантів - "Мадяр"

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

Бійці 414-ї бригади ліквідували три установки Смерч і ТЗМ у Криму. Також у співпраці з СБУ знищено ворожі цистерни з паливом на Луганщині.

Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили три РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" та ТЗМ (транспортно-заряджальну машину) для РСЗВ, спалили цистерни з паливом. Про це повідомив в Telegram командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Деталі

База РСЗВ перебувала в районі населеного пункту Совхозного окупованого Криму.

Знищено одразу три реактивних системи залпового вогню 300 мм "Смерч" або "Торнадо" та самохідну транспортно-заряджальну машину до них

- йдеться в дописі "Мадяра".

Також підрозділ безпілотних систем у взаємодії з СБУ знищив цистерни з паливом в районі населеного пункту Новосвітлівка, що на окупованій Луганщині.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.

Водночас Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження або знищення 1305 цілей противника.

