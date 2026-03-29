СБС знищили три РСЗВ Смерч та паливні бази окупантів - "Мадяр"

Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили три РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" та ТЗМ (транспортно-заряджальну машину) для РСЗВ, спалили цистерни з паливом. Про це повідомив в Telegram командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

База РСЗВ перебувала в районі населеного пункту Совхозного окупованого Криму.

Знищено одразу три реактивних системи залпового вогню 300 мм "Смерч" або "Торнадо" та самохідну транспортно-заряджальну машину до них - йдеться в дописі "Мадяра".

Також підрозділ безпілотних систем у взаємодії з СБУ знищив цистерни з паливом в районі населеного пункту Новосвітлівка, що на окупованій Луганщині.

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.

Водночас Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження або знищення 1305 цілей противника.