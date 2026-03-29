За добу на фронті сталось 236 боїв - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулось 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було застосовано 8769 дронів-камікадзе та здійснено 3886 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 79 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське, Комишуваха; на Херсонщині – Паришеве; на Сумщині – Бубликове та Вільна Слобода.

Авіація Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 92 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії.

На Олександрівському напрямку противник атакував 22 рази в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів минулої доби склали 1360 людей. Ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1948 безпілотних літальних апаратів та 181 одиницю автомобільної техніки.

Нагадаємо

Вранці 28 березня російська артилерія вдарила по житловому будинку в Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Загинула молода дівчина, а її шестирічна сестра отримала тяжкі травми.

Також у Зноб-Новгородській громаді через детонацію ворожого дрона загинув 75-річний чоловік.