28 березня, 17:19 • 14862 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 34480 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 32383 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 29988 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 29868 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 27631 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25126 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 42258 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28393 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 53047 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
За добу на фронті сталось 236 боїв - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 236 зіткнень, ворог застосував понад 8700 дронів-камікадзе. Окупанти втратили 1360 людей та майже 2000 безпілотників.

За добу на фронті сталось 236 боїв - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулось 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було застосовано 8769 дронів-камікадзе та здійснено 3886 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 79 - із реактивних систем залпового вогню.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське, Комишуваха; на Херсонщині – Паришеве; на Сумщині – Бубликове та Вільна Слобода.

Авіація Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 92 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії.

На Олександрівському напрямку противник атакував 22 рази в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку ворог десять разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів минулої доби склали 1360 людей. Ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1948 безпілотних літальних апаратів та 181 одиницю автомобільної техніки.

Вранці 28 березня російська артилерія вдарила по житловому будинку в Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Загинула молода дівчина, а її шестирічна сестра отримала тяжкі травми.

Також у Зноб-Новгородській громаді через детонацію ворожого дрона загинув 75-річний чоловік.

Євген Устименко

