За сутки на фронте произошло 236 боев - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Также было применено 8769 дронов-камикадзе и совершено 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 79 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Запорожья от авиаударов пострадали Воздвижевка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское, Камышеваха; на Херсонщине – Парышево; на Сумщине – Бубликово и Вольная Слобода.

Авиация Сил обороны поразила восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону Дробышево, Ставков и в районе населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Никифоровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка, Клебан-Бык, Иванополье, Яблоновка и в сторону Ильиновки, Софиевки, Берестка, Кучерова Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Красный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришино, Шевченко, Филии.

На Александровском направлении противник атаковал 22 раза в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Снежное и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка, Мирное и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Горького, Гуляйпольского, Цветкового.

На Ореховском направлении враг десять раз атаковал в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник совершил две штурмовые действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1360 человек. Враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 1948 беспилотных летательных аппаратов и 181 единицу автомобильной техники.

Утром 28 марта российская артиллерия ударила по жилому дому в Зноб-Новгородской общине Сумской области. Погибла молодая девушка, а ее шестилетняя сестра получила тяжелые травмы.

Также в Зноб-Новгородской общине из-за детонации вражеского дрона погиб 75-летний мужчина.