За сутки на фронте произошло 236 боев - Генштаб ВСУ

$43.8850.61
ukenru
28 марта, 17:19 • 15012 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 34899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 32668 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 30266 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 30121 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 27724 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 25179 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 42408 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28407 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 53057 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
93%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран разрешил 20 пакистанским кораблям пройти через Ормузский пролив28 марта, 21:31 • 5214 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла28 марта, 22:07 • 9318 просмотра
Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине03:28 • 4054 просмотра
Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга03:46 • 4842 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводуPhotoVideo04:08 • 3392 просмотра
публикации
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 28704 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 42408 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 37916 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 37591 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 83740 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ким Чен Ын
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 14207 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 14782 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 15826 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 21543 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 25282 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Ил-78
Бильд

За сутки на фронте произошло 236 боев - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 236 столкновений, враг применил более 8700 дронов-камикадзе. Оккупанты потеряли 1360 человек и почти 2000 беспилотников.

За сутки на фронте произошло 236 боев - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также было применено 8769 дронов-камикадзе и совершено 3886 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 79 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Запорожья от авиаударов пострадали Воздвижевка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское, Камышеваха; на Херсонщине – Парышево; на Сумщине – Бубликово и Вольная Слобода.

Авиация Сил обороны поразила восемь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и в сторону Новоплатоновки, Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз, пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону Дробышево, Ставков и в районе населенного пункта Новоселовка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Резниковки, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Никифоровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Новопавловка, Клебан-Бык, Иванополье, Яблоновка и в сторону Ильиновки, Софиевки, Берестка, Кучерова Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое, Новое Шахово, Красный Лиман, Новопавловка, Дачное и в сторону Гришино, Шевченко, Филии.

На Александровском направлении противник атаковал 22 раза в районах населенных пунктов Терновое, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Снежное и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Еленоконстантиновка, Мирное и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Горького, Гуляйпольского, Цветкового.

На Ореховском направлении враг десять раз атаковал в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник совершил две штурмовые действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских оккупантов за прошедшие сутки составили 1360 человек. Враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, 1948 беспилотных летательных аппаратов и 181 единицу автомобильной техники.

Напомним

Утром 28 марта российская артиллерия ударила по жилому дому в Зноб-Новгородской общине Сумской области. Погибла молодая девушка, а ее шестилетняя сестра получила тяжелые травмы.

Также в Зноб-Новгородской общине из-за детонации вражеского дрона погиб 75-летний мужчина.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина