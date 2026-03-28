На Сумщині російський дрон вбив пенсіонера та поранив двох чоловіків
Київ • УНН
У Зноб-Новгородській громаді через детонацію ворожого дрона загинув 75-річний чоловік. Ще двоє чоловіків на мотоциклі отримали поранення через атаку БПЛА.
Внаслідок російської атаки на прикордонні Сумщини 28 березня у Зноб-Новгородській громаді загинув 75-річний чоловік. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
За попередньою інформацією, ворожий дрон здетонував у момент, коли чоловік підійшов до нього на автошляху - він отримав травми, несумісні з життям.
Крім того, у Великописарівській громаді ворожий безпілотник поцілив у двох чоловіків, які рухалися на мотоциклі.
Поранення отримали 40-річний та 49-річний чоловіки. Медики надають їм необхідну допомогу
Вранці 28 березня російська артилерія вдарила по житловому будинку в Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Загинула молода дівчина, а її шестирічна сестра отримала тяжкі травми.