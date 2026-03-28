На Сумщине российский дрон убил пенсионера и ранил двух мужчин
Киев • УНН
В Зноб-Новгородской общине из-за детонации вражеского дрона погиб 75-летний мужчина. Еще двое мужчин на мотоцикле получили ранения из-за атаки БПЛА.
В результате российской атаки на приграничье Сумщины 28 марта в Зноб-Новгородской общине погиб 75-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
По предварительной информации, вражеский дрон сдетонировал в момент, когда мужчина подошел к нему на автодороге - он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Кроме того, в Великописаревской общине вражеский беспилотник попал в двух мужчин, которые двигались на мотоцикле.
Ранения получили 40-летний и 49-летний мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь
Утром 28 марта российская артиллерия ударила по жилому дому в Зноб-Новгородской общине Сумской области. Погибла молодая девушка, а ее шестилетняя сестра получила тяжелые травмы.