На Сумщині обстріл рф з артилерії забрав життя дівчини, її 6-річну сестру поранено
Київ • УНН
Російська артилерія вдарила по житловому будинку в Зноб-Новгородській громаді. Загинула молода дівчина, а її шестирічна сестра отримала тяжкі травми.
У Сумській області через атаку рф загинула 20-річна дівчина, тяжко поранена 6-річна дитина, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Як вказано, 28 березня близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.
Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення
За процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Кривий Ріг зазнав п'ятої дронової атаки рф - що відомо28.03.26, 13:14 • 1952 перегляди