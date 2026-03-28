На Сумщині обстріл рф з артилерії забрав життя дівчини, її 6-річну сестру поранено

У Сумській області через атаку рф загинула 20-річна дівчина, тяжко поранена 6-річна дитина, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як вказано, 28 березня близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення - вказали у прокуратурі.

За процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

