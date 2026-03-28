Кривий Ріг зазнав п'ятої дронової атаки рф - що відомо

770 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
3168 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
10670 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
15799 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
17791 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
25714 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51686 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 73296 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 42273 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Конгресмени США подарували депутатам держдуми рф шкарпетки з ТрампомPhoto28 березня, 03:16 • 10114 перегляди
Українські фермери отримають 124 мільйони гривень на розвиток виробництва - Кабмін28 березня, 03:53 • 5462 перегляди
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список28 березня, 04:28 • 4330 перегляди
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування28 березня, 05:34 • 8106 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25208:19 • 8676 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 4326 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній07:00 • 25717 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 27139 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 26238 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 73296 перегляди
Кривий Ріг зазнав п'ятої дронової атаки рф - що відомо

Київ • УНН

 • 1952 перегляди

росіяни вп'яте за добу атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок ударів по місту та району загинув чоловік, ще один поранений, пошкоджено інфраструктуру.

Кривий Ріг на Дніпропетровщині зазнав п'ятої дронової атаки рф за добу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. П'ята шахедна атака за добу. Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких

- повідомив Вілкул незадовго до 13 години.

З його слів, над містом продовжували фіксувати "шахеди".

Доповнення

За даними Нацполіції, внаслідок попередніх ворожих атак на Кривий Ріг та Криворізький район є загиблий та поранений.

Ворог спрямував безпілотники на місто Кривий Ріг, Лозуватську та Зеленодольську громади. Унаслідок влучань у Лозуватській та Зеленодольській громадах пошкоджено приватні будинки. Також у двох районах міста зазнала руйнувань інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення", - вказали у поліції.

Юлія Шрамко

