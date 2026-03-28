Кривий Ріг зазнав п'ятої дронової атаки рф - що відомо

Кривий Ріг на Дніпропетровщині зазнав п'ятої дронової атаки рф за добу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Кривий Ріг. П'ята шахедна атака за добу. Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких - повідомив Вілкул незадовго до 13 години.

З його слів, над містом продовжували фіксувати "шахеди".

Доповнення

За даними Нацполіції, внаслідок попередніх ворожих атак на Кривий Ріг та Криворізький район є загиблий та поранений.

Ворог спрямував безпілотники на місто Кривий Ріг, Лозуватську та Зеленодольську громади. Унаслідок влучань у Лозуватській та Зеленодольській громадах пошкоджено приватні будинки. Також у двох районах міста зазнала руйнувань інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення", - вказали у поліції.