Кривий Ріг зазнав п'ятої дронової атаки рф - що відомо
Київ • УНН
росіяни вп'яте за добу атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок ударів по місту та району загинув чоловік, ще один поранений, пошкоджено інфраструктуру.
Кривий Ріг на Дніпропетровщині зазнав п'ятої дронової атаки рф за добу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Кривий Ріг. П'ята шахедна атака за добу. Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких
З його слів, над містом продовжували фіксувати "шахеди".
Доповнення
За даними Нацполіції, внаслідок попередніх ворожих атак на Кривий Ріг та Криворізький район є загиблий та поранений.
Ворог спрямував безпілотники на місто Кривий Ріг, Лозуватську та Зеленодольську громади. Унаслідок влучань у Лозуватській та Зеленодольській громадах пошкоджено приватні будинки. Також у двох районах міста зазнала руйнувань інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
"Унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще один отримав поранення", - вказали у поліції.