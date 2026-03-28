Кривой Рог подвергся пятой дроновой атаке рф - что известно

Кривой Рог на Днепропетровщине подвергся пятой дроновой атаке рф за сутки, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Кривой Рог. Пятая шахедная атака за сутки. Взрывы. Берегите себя и своих близких - сообщил Вилкул незадолго до 13 часов.

По его словам, над городом продолжали фиксировать "шахеды".

Дополнение

По данным Нацполиции, в результате предыдущих вражеских атак на Кривой Рог и Криворожский район есть погибший и раненый.

Враг направил беспилотники на город Кривой Рог, Лозоватскую и Зеленодольскую громады. В результате попаданий в Лозоватской и Зеленодольской громадах повреждены частные дома. Также в двух районах города пострадала инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

"В результате обстрелов погиб мужчина, еще один получил ранения", - указали в полиции.