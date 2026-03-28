Кривой Рог подвергся пятой дроновой атаке рф - что известно
Киев • УНН
россияне в пятый раз за сутки атаковали Кривой Рог дронами. В результате ударов по городу и району погиб мужчина, еще один ранен, повреждена инфраструктура.
Кривой Рог на Днепропетровщине подвергся пятой дроновой атаке рф за сутки, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Кривой Рог. Пятая шахедная атака за сутки. Взрывы. Берегите себя и своих близких
По его словам, над городом продолжали фиксировать "шахеды".
Дополнение
По данным Нацполиции, в результате предыдущих вражеских атак на Кривой Рог и Криворожский район есть погибший и раненый.
Враг направил беспилотники на город Кривой Рог, Лозоватскую и Зеленодольскую громады. В результате попаданий в Лозоватской и Зеленодольской громадах повреждены частные дома. Также в двух районах города пострадала инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.
"В результате обстрелов погиб мужчина, еще один получил ранения", - указали в полиции.