В Сумской области обстрел РФ из артиллерии унес жизнь девушки, ее 6-летняя сестра ранена
Киев • УНН
Российская артиллерия ударила по жилому дому в Зноб-Новгородской общине. Погибла молодая девушка, а ее шестилетняя сестра получила тяжелые травмы.
В Сумской области из-за атаки РФ погибла 20-летняя девушка, тяжело ранен 6-летний ребенок, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Как указано, 28 марта около 12:00 враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района.
В результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила тяжелые ранения
Под процессуальным руководством прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
