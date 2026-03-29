Сили безпілотних систем уразили понад 1300 цілей ворога за добу 28 березня
Київ • УНН
Підрозділи СБС знищили 1305 цілей, включаючи танки, артилерію та 55 точок вильоту дронів. За березень загальна кількість уражених об'єктів сягнула 34022.
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України впродовж минулої доби, 28 березня, уразили або знищили 1305 цілей противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС.
Деталі
Серед уражених цілей:
- 375 одиниць особового складу, з яких 171 –
ліквідовано;
- 55 точок вильоту дронів;
- 1 зенітно-ракетний комплекс;
- 4 танки;
- 21 артилерійська система;
- 42 одиниці автомобільної техніки;
- 26 мотоциклів;
- 279 безпілотних літальних апаратів противника типу
"коптер" та "крило".
Впродовж березня (01–28.03) було знищено або уражено 34022 цілі, з них - 9590 особового складу противника.
Нагадаємо
Впродовж минулої доби 28 березня на фронті відбулось 236 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.