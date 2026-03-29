Силы беспилотных систем поразили более 1300 целей врага за сутки 28 марта
Киев • УНН
Подразделения СБС уничтожили 1305 целей, включая танки, артиллерию и 55 точек вылета дронов. За март общее количество пораженных объектов достигло 34022.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 28 марта, поразили или уничтожили 1305 целей противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС.
Детали
Среди пораженных целей:
- 375 единиц личного состава, из которых 171 –
ликвидировано;
- 55 точек вылета дронов;
- 1 зенитно-ракетный комплекс;
- 4 танка;
- 21 артиллерийская система;
- 42 единицы автомобильной техники;
- 26 мотоциклов;
- 279 беспилотных летательных аппаратов противника типа
"коптер" и "крыло".
В течение марта (01–28.03) было уничтожено или поражено 34022 цели, из них - 9590 личного состава противника.
Напомним
За прошедшие сутки 28 марта на фронте произошло 236 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар с применением одной ракеты и 89 авиационных ударов, сбросив 280 управляемых авиабомб.