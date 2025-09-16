Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 18
Киев • УНН
В Запорожье после ночной атаки российских войск число пострадавших возросло до 18 человек. Люди обращаются к врачам с осколочными ранениями, контузиями и острыми реакциями на стресс.
В Запорожье в результате ночной атаки российских войск известно уже о 18 пострадавших, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Уже 18 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье
По его словам, жители областного центра продолжают обращаться к врачам с осколочными ранениями, контузиями, острыми реакциями на стресс.
Большинство людей после получения медицинской помощи будут продолжать лечиться дома, отметил он.
Дополнение
Ранее в ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара врага погиб человек, также было известно о 13 пострадавших, среди них 2 ребенка.
Как сообщал глава ОВА, враг по меньшей мере 10 раз ударил по областному центру, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Атаки пришлись по двум районам города - Коммунарскому и Шевченковскому.
Также Федоров сообщил, что повреждены 10 многоквартирных домов, 12 домов частного сектора, два из них загорелись. Повреждены и несколько нежилых зданий, одно - горело.
По данным ГСЧС, возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью16.09.25, 01:34 • 19904 просмотра
За минувшие сутки в Запорожской области, по данным главы ОВА, два человека погибли и 14 получили ранения в результате вражеских атак на Пологовский район и Запорожье. В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек.