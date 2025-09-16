Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 18

$41.280.03
48.500.10
ukenru
08:08 • 372 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 2256 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 8868 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 12166 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 46561 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 58315 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 41980 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 44686 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 42266 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 76703 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
44%
753мм
Популярные новости
Встреча лукашенко с гауляйтером Херсонщины: МИД Украины обвинил беларусь в нарушении международного праваPhoto15 сентября, 22:25 • 15930 просмотра
Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по ЗапорожьюVideo15 сентября, 22:34 • 19729 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 8518 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение02:28 • 5116 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 7578 просмотра
публикации
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 372 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 8874 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 24071 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 50095 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 54448 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 34613 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 34638 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 39972 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 45666 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 95686 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Facebook
BM-30 Smerch
E-6 Mercury

Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 18

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Запорожье после ночной атаки российских войск число пострадавших возросло до 18 человек. Люди обращаются к врачам с осколочными ранениями, контузиями и острыми реакциями на стресс.

Число пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 18

В Запорожье в результате ночной атаки российских войск известно уже о 18 пострадавших, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Уже 18 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье

- написал Федоров.

По его словам, жители областного центра продолжают обращаться к врачам с осколочными ранениями, контузиями, острыми реакциями на стресс.

Большинство людей после получения медицинской помощи будут продолжать лечиться дома, отметил он.

Дополнение

Ранее в ГСЧС сообщали, что в Запорожье в результате ракетного удара врага погиб человек, также было известно о 13 пострадавших, среди них 2 ребенка.

Как сообщал глава ОВА, враг по меньшей мере 10 раз ударил по областному центру, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Атаки пришлись по двум районам города - Коммунарскому и Шевченковскому.

Также Федоров сообщил, что повреждены 10 многоквартирных домов, 12 домов частного сектора, два из них загорелись. Повреждены и несколько нежилых зданий, одно - горело.

По данным ГСЧС, возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.

Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью16.09.25, 01:34 • 19904 просмотра

За минувшие сутки в Запорожской области, по данным главы ОВА, два человека погибли и 14 получили ранения в результате вражеских атак на Пологовский район и Запорожье. В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек.

Юлия Шрамко

Война в Украине
BM-30 Smerch
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье