В Запорожской области на временно оккупированной территории уничтожена вражеская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" ("Смерч"). Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Детали

"Уничтожена РСЗО Торнадо-С (Смерч) на огневой позиции Птицами СБС. 21.02.26, Запорожская обл, ВОТ", - написал Бровди в соцсетях, показав видео.

"Мадьяр" отметил, что "самая паскудная и самая мощная приблуда в линейке червячных реактивных систем залпового огня - Град (122 мм) - Ураган (220 мм) - Смерч (300 мм)". "Эти Торнадо кошмарят Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины", - говорится в сообщении Бровди.

По предварительным данным, которые он привел, "Торнадо-С" (С-"Смерч") - модернизированная, высокоточная, с дальностью огня до 120 км. Использует высокоточные реактивные снаряды широкой линейки.

"Операция осуществлена Птицами 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации КЦ middle strike СБС", - указал "Мадьяр".

Напомним

Ночью 21 февраля россия нанесла удар по Украине ракетой "Искандер-М" и 120 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.