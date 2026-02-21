$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Черный тмин: свойства и польза для организма
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СБС отминусовали "Торнадо-С", которыми рф кошмарит мирные города - "Мадьяр" показал кадры

Киев • УНН

 • 1970 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на временно оккупированной территории Запорожской области. Эта модернизированная РСЗО имеет дальность огня до 120 км и используется для обстрелов мирных городов.

СБС отминусовали "Торнадо-С", которыми рф кошмарит мирные города - "Мадьяр" показал кадры

В Запорожской области на временно оккупированной территории уничтожена вражеская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" ("Смерч"). Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Детали

"Уничтожена РСЗО Торнадо-С (Смерч) на огневой позиции Птицами СБС. 21.02.26, Запорожская обл, ВОТ", - написал Бровди в соцсетях, показав видео.

"Мадьяр" отметил, что "самая паскудная и самая мощная приблуда в линейке червячных реактивных систем залпового огня - Град (122 мм) - Ураган (220 мм) - Смерч (300 мм)". "Эти Торнадо кошмарят Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Никополь и другие мирные города Украины", - говорится в сообщении Бровди.

По предварительным данным, которые он привел, "Торнадо-С" (С-"Смерч") - модернизированная, высокоточная, с дальностью огня до 120 км. Использует высокоточные реактивные снаряды широкой линейки.

"Операция осуществлена Птицами 1 отдельного центра Сил беспилотных систем при координации КЦ middle strike СБС", - указал "Мадьяр".

Напомним

Ночью 21 февраля россия нанесла удар по Украине ракетой "Искандер-М" и 120 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Алла Киосак

