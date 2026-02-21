СБС відмінусували "Торнадо-С", якими рф кошмарить мирні міста - "Мадяр" показав кадри
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ця модернізована РСЗВ має дальність вогню до 120 км і використовується для обстрілів мирних міст.
У Запорізькій області на тимчасово окупованій території знищено ворожу реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" ("Смерч"). Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.
Деталі
"Знищено РСЗВ Торнадо-С (Смерч) на вогневій позиції Птахами СБС. 21.02.26, Запорізька обл, ТОТ", - написав Бровді у соцмережах, показавши відео.
"Мадяр" зазначив, що "найпаскудніша і найпотужніша та приблуда у лінійці хробачих реактивних систем залпового вогню - Град (122 мм) - Ураган (220 мм) - Смерч (300 мм)". "Ці Торнадо кошмарить Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші мирні міста України", - йдеться у дописі Бровді.
За попередніми даними, які він навів, "Торнадо-С" (С-"Смерч") - модернізована, високоточна, з дальністю вогню до 120 км. Використовує високоточні реактивні снаряди широкої лінійки.
"Операцію здійснено Птахами 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ middle strike СБС", - вказав "Мадяр".
Нагадаємо
Вночі 21 лютого росія завдала удару по Україні ракетою "Іскандер-М" та 120 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.