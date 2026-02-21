СБС відмінусували "Торнадо-С", якими рф кошмарить мирні міста - "Мадяр" показав кадри

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
11:17 • 1152 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 2492 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 4272 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 8942 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 19458 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 30881 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 25486 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 29931 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27666 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23647 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
62%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21 лютого, 03:41 • 6250 перегляди
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21 лютого, 04:14 • 6428 перегляди
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 8036 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 10620 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 5722 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 30856 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 40089 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 51119 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 68529 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 105886 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 3620 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 5792 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 11418 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 14199 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 19861 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Шахед-136

СБС відмінусували "Торнадо-С", якими рф кошмарить мирні міста - "Мадяр" показав кадри

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ця модернізована РСЗВ має дальність вогню до 120 км і використовується для обстрілів мирних міст.

СБС відмінусували "Торнадо-С", якими рф кошмарить мирні міста - "Мадяр" показав кадри

У Запорізькій області на тимчасово окупованій території знищено ворожу реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" ("Смерч"). Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.

Деталі

"Знищено РСЗВ Торнадо-С (Смерч) на вогневій позиції Птахами СБС. 21.02.26, Запорізька обл, ТОТ", - написав Бровді у соцмережах, показавши відео.

"Мадяр" зазначив, що "найпаскудніша і найпотужніша та приблуда у лінійці хробачих реактивних систем залпового вогню - Град (122 мм) - Ураган (220 мм) - Смерч (300 мм)". "Ці Торнадо кошмарить Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші мирні міста України", - йдеться у дописі Бровді.

За попередніми даними, які він навів, "Торнадо-С" (С-"Смерч") - модернізована, високоточна, з дальністю вогню до 120 км. Використовує високоточні реактивні снаряди широкої лінійки.

"Операцію здійснено Птахами 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ middle strike СБС", - вказав "Мадяр".

Нагадаємо

Вночі 21 лютого росія завдала удару по Україні ракетою "Іскандер-М" та 120 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
БМ-30 «Смерч»
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Україна
Запоріжжя
Херсон
Суми
Харків