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АТЕШ заявил о диверсии на подстанции, которая обеспечивает электроэнергией завод ракетного топлива в России

Киев • УНН

 • 2332 просмотра

АТЕШ заявил о повреждении электрооборудования подстанции, питающей «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Независимого подтверждения последствий нет.

АТЕШ заявил о диверсии на подстанции, которая обеспечивает электроэнергией завод ракетного топлива в России

Агенты партизанского движения «Атеш» заявили о выведении из строя электрооборудования подстанции в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Этот объект обеспечивает электроэнергией предприятие, производящее твёрдое ракетное топливо для российского вооружения. Об этом сообщает движение «Атеш», пишет УНН.

Детали

По информации партизан, во время диверсии был повреждён распределительный шкаф электроподстанции, питающий федеральное казённое предприятие «Комбинат Каменский».

Этот завод относится к российскому военно-промышленному комплексу и специализируется на производстве твёрдого ракетного топлива для реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а также других ракетных и авиационных систем.

Диверсия могла вызвать перебои в производстве ракетного топлива

В движении «Атеш» утверждают, что повреждение распределительного оборудования создаёт проблемы с электроснабжением предприятия и требует проведения ремонтных работ.

По словам партизан, подобные инциденты нарушают производственные процессы, поскольку работники завода вынуждены сосредотачиваться на восстановлении оборудования вместо выполнения основных производственных задач.

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В движении подчеркнули, что точечные диверсии в российском тылу направлены на осложнение работы предприятий, обеспечивающих потребности армии РФ.

Партизаны также заявили, что продолжают выявлять уязвимые места российской тыловой инфраструктуры и проводить операции против объектов, задействованных в военном производстве.

Независимого подтверждения масштабов повреждений электроподстанции и возможных последствий для работы комбината в настоящее время нет.

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Степан Гафтко

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