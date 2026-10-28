Под Мангушем уничтожили командный пункт россиян благодаря информации мобилизованного оккупанта — «АТЕШ»

В районе временно оккупированного Мангуша Донецкой области, по сообщению партизанского движения «АТЕШ», был уничтожен командный пункт российских войск и поражены другие военные объекты. Информацию об их расположении передал российский военнослужащий, который начал сотрудничать с партизанами из-за издевательств командиров. Об этом сообщает движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным партизан, агентом оказался российский военнослужащий, мобилизованный в 2022 году. Он самостоятельно установил контакт с представителями движения из-за систематических издевательств со стороны командования.

Благодаря полученной информации удалось установить расположение не только отдельных позиций оккупантов, но и целого военного узла, в который входили командный пункт и полевые склады боеприпасов.

Удар нарушил управление российскими войсками

В движении отметили, что координаты выявленных объектов оперативно передали Силам обороны Украины, после чего по ним нанесли удары.

Партизаны "АТЕШ" заявили о нарушении военной связи РФ возле ключевого дата-центра Москвы

По утверждению «АТЕШ», в результате атаки были уничтожены командный пункт и пусковые установки российских войск.

Кроме того, партизаны сообщают о нарушении связи, парализации системы управления и снижении огневых возможностей оккупантов на этом участке фронта.

Независимого подтверждения масштабов поражения и заявленных потерь российских войск в настоящее время нет.

российское командование бросает раненых в штурмы под Добропольем и отменило отпуска военнослужащим — «АТЕШ»