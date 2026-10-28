Під Мангушем знищили командний пункт росіян завдяки інформації мобілізованого окупанта – АТЕШ

У районі тимчасово окупованого Мангуша Донецької області, за повідомленням партизанського руху "АТЕШ", було знищено командний пункт російських військ та уражено інші військові об'єкти. Інформацію про їхнє розташування передав російський військовослужбовець, який почав співпрацювати з партизанами через знущання командирів. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, агентом виявився російський військовий, мобілізований у 2022 році. Він самостійно встановив контакт із представниками руху через систематичні знущання з боку командування.

Завдяки отриманій інформації вдалося встановити розташування не лише окремих позицій окупантів, а й цілого військового вузла, до якого входили командний пункт і польові склади боєприпасів.

Удар порушив управління російськими військами

У русі зазначили, що координати виявлених об'єктів оперативно передали Силам оборони України, після чого по них завдали ударів.

Партизани "АТЕШ" заявили про порушення військового зв'язку рф поблизу ключового дата-центру москви

За твердженням "АТЕШ", унаслідок атаки було знищено командний пункт і пускові установки російських військ.

Крім того, партизани повідомляють про порушення зв'язку, паралізацію системи управління та зниження вогневих можливостей окупантів на цій ділянці фронту.

Незалежного підтвердження масштабів ураження та заявлених втрат російських військ наразі немає.

російське командування кидає поранених у штурми під Добропіллям та скасувало відпустки військовим – АТЕШ