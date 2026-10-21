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Партизани "АТЕШ" заявили про порушення військового зв'язку рф поблизу ключового дата-центру москви

Київ • УНН

 • 408 перегляди

«АТЕШ» заявив про пошкодження військових каналів рф біля дата-центру IXcellerate у москві. Незалежного підтвердження немає.

Партизани "АТЕШ" заявили про порушення військового зв'язку рф поблизу ключового дата-центру москви

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про пошкодження ліній військового зв'язку російської армії поблизу московського дата-центру IXcellerate. За твердженням руху, ці дії мають порушити управління військами та ускладнити роботу російської протиповітряної оборони. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Партизани стверджують, що їхні агенти виводять із ладу канали зв'язку, які російські військові використовують для координації своїх підрозділів. Такі операції, за словами представників руху, також допомагають українським безпілотникам досягати цілей.

IXcellerate є одним із найбільших комерційних дата-центрів москви. Його інфраструктура забезпечує роботу банківських застосунків, карткових платежів, операторів зв'язку та бізнес-сервісів.

Партизани заявляють про використання цивільної інфраструктури російськими військовими

За твердженням "АТЕШ", міноборони рф використовує цю інфраструктуру у військових цілях, зокрема для передачі команд і забезпечення роботи систем ППО.

У русі пояснюють, що порушення стабільного зв'язку може позбавити російські розрахунки ППО належної координації та сповільнити передачу інформації про повітряні цілі.

Партизани також заявили, що російські військові намагаються приховувати свої канали зв'язку серед цивільної цифрової інфраструктури, однак агенти руху продовжують виявляти такі об'єкти.

Водночас "АТЕШ" не уточнив масштабів пошкоджень і тривалості можливих перебоїв. Незалежного підтвердження порушення військового зв'язку поблизу IXcellerate наразі немає.

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Степан Гафтко

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