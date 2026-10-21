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Партизаны "АТЕШ" заявили о нарушении военной связи РФ возле ключевого дата-центра Москвы

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

«АТЕШ» заявил о повреждении военных каналов РФ возле дата-центра IXcellerate в Москве. Независимого подтверждения нет.

Партизаны "АТЕШ" заявили о нарушении военной связи РФ возле ключевого дата-центра Москвы

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о повреждении линий военной связи российской армии вблизи московского дата-центра IXcellerate. По утверждению движения, эти действия должны нарушить управление войсками и осложнить работу российской противовоздушной обороны. Об этом сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

Партизаны утверждают, что их агенты выводят из строя каналы связи, которые российские военные используют для координации своих подразделений. Такие операции, по словам представителей движения, также помогают украинским беспилотникам достигать целей.

IXcellerate является одним из крупнейших коммерческих дата-центров Москвы. Его инфраструктура обеспечивает работу банковских приложений, карточных платежей, операторов связи и бизнес-сервисов.

Партизаны заявляют об использовании гражданской инфраструктуры российскими военными

По утверждению «АТЕШ», минобороны РФ использует эту инфраструктуру в военных целях, в частности для передачи команд и обеспечения работы систем ПВО.

В движении объясняют, что нарушение стабильной связи может лишить российские расчёты ПВО надлежащей координации и замедлить передачу информации о воздушных целях.

Партизаны также заявили, что российские военные пытаются скрывать свои каналы связи среди гражданской цифровой инфраструктуры, однако агенты движения продолжают выявлять такие объекты.

В то же время «АТЕШ» не уточнил масштабы повреждений и продолжительность возможных перебоев. Независимого подтверждения нарушения военной связи вблизи IXcellerate в настоящее время нет.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили российский тепловоз в Воронежской области и заявили о срыве военной логистики11.10.26, 07:58 • 6399 просмотров

Степан Гафтко

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