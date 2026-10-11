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Партизаны "АТЕШ" уничтожили российский тепловоз в Воронежской области и заявили о срыве военной логистики

Киев • УНН

 • 2528 просмотра

Партизаны "АТЕШ" заявили о повреждении тепловоза 2ТЭ116У возле Лисок. Независимого подтверждения влияния на логистику РФ нет.

Партизаны "АТЕШ" уничтожили российский тепловоз в Воронежской области и заявили о срыве военной логистики
Фото иллюстративное

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о выводе из строя грузового тепловоза в районе железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их словам, диверсия нарушила поставки военных грузов для российской группировки на Купянском направлении. Об этом сообщает движение «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По информации партизан, в результате операции значительные повреждения получил грузовой тепловоз 2ТЭ116У. Утверждается, что вернуть локомотив в эксплуатацию без капитального ремонта невозможно.

Железнодорожный узел Лиски является важной частью транспортной сети России. Через него проходят грузовые поезда из Поволжья, Урала и Сибири в направлении Валуйков, в частности эшелоны с военной техникой, топливом и боеприпасами.

Как диверсия повлияла на снабжение российских войск

В движении «АТЕШ» утверждают, что повреждение локомотива вызвало задержки военных эшелонов и нарушение графиков снабжения для российских подразделений, ведущих боевые действия на Купянском направлении.

По словам партизан, ситуацию осложняет дефицит исправных локомотивов, из-за чего потеря даже одной единицы тягового подвижного состава может влиять на перевозки военных грузов.

В то же время независимого подтверждения масштабов повреждения тепловоза и фактического влияния диверсии на российскую военную логистику в настоящее время нет.

"АТЕШ" заявил об уничтожении вышки связи с комплексом РЭБ в Воронежской области04.10.26, 07:33 • 13642 просмотра

Степан Гафтко

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